Tayvan'a ziyareti Çin'le krize neden olan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ülkeden ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Tayvan'a ziyareti Çin'le krize neden olan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ülkeden ayrıldı

03.08.2022 12:24

Dünya kamuoyunun büyük ilgisi eşliğinde Tayvan'a ziyaret gerçekleştiren ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ülkeden ayrıldı. Pelosi'nin ziyareti Tayvan ve Çin arasında krize neden olmuştu.

Dünya siyaseti dünden bu yana hareketli saatler yaşıyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a gerçekleştirmeyi planladığı ziyarete Çin tarafından tepki gelmesinin ardından Pelosi'nin bu ziyareti iptal edip etmeyeceği merak konusu oldu. Ancak Pelosi'nin uçağı dün Tayvan'a indi. Tayvan tarafında coşkuyla karşılaşan Pelosi, temaslarını tamamlamasının ardından bugün ülkeden ayrıldı.

TAYVAN'IN ANA KARAYA BAĞLANMASINI İSTİYORLAR

Pelosi, Asya turu kapsamında Tayvan'ın başkenti Taipei'ye gitti. Tayvan'ın anakaraya bağlanmasını isteyen Çin, ziyaretin gerçekleşmesinin sonuçları olacağı ve ABD ile ilişkilere gölge düşüreceği uyarısında bulundu. Çin Dışişleri Bakanlığı Amerika'nın Çin Büyükelçisi Nicholas Burns'ü Pelosi'nin ziyaretini protesto için bakanlığa çağırdığını açıkladı.

ABD'YE AİT NAKLİYE UÇAĞIYLA GELDİLER

Pelosi ve beraberindeki Kongre heyeti, Taipei şehir merkezindeki Songshan Havalimanı'nda ABD Hava Kuvvetleri'ne ait nakliye uçağından indi ve Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu ile ABD'nin Tayvan'daki en üst düzey temsilcisi Sandra Oudkirk tarafından karşılandı. Pelosi son 25 yılda Tayvan'ı ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı oldu.

TAYVAN CUMHURBAŞKANI İLE YEMEK YEDİ

Pelosi bugün sabah saatlerinde Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen ile ofisinde bir araya geldi. İkili ardından ise öğle yemeği yedi. Reuters haber ajansının konuştuğu dört kaynak ise Pelosi'nin bugün Çin'in insan hakları sicilini açıkça eleştiren bir grupla görüşeceğini belirtmişti. Pelosi'nin bu görüşmelerini gerçekleştirmesinin ardından ülkeden ayrıldığı öğrenildi. Diğer yandan Pelosi için Tayvan'da nişan takdim töreni de gerçekleştirildi.

YORUMLAR
500
Tayvan lideri Ing-wen: Ziyaret, dünyaya bir mesaj veriyor (2) Tayvan lideri Ing-wen: Ziyaret, dünyaya bir mesaj veriyor (2) Tayvan lideri Ing-wen: Ziyaret, dünyaya bir mesaj veriyor Tayvan lideri Ing-wen: Ziyaret, dünyaya bir mesaj veriyor

Tayvan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tayvan'a ziyareti Çin'le krize neden olan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ülkeden ayrıldı - Son Dakika


Son Dakika
12:36 Uğur Dündar'dan Fenerbahçelilere forvet müjdesi: Çok az kaldı
12:24 Tayvan'a ziyareti Çin'le krize neden olan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ülkeden ayrıldı
12:18 Sinan Oğan'dan adaylık şartı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip mi olacak?
11:58 Fenerbahçe'de yeniden Sörloth sesleri yükselmeye başladı
11:48 Trabzonspor'a kötü haber! Marek Hamsik sahalardan haftalarca uzak kalacak
11:50 Nehirde yüzen adamın dünyanın en büyük altın parçalarından birini bulması üzerine ekipler bölgeye akın etti
11:37 Kılıçdaroğlu'ndan tartışılan KPSS soruları hakkında açıklama: Sarayın kendi şaibesini çözme şovuna sadece gülüyorum
11:34 Çin ve ABD arasındaki Tayvan krizi altın fiyatlarının yükselmesine yol açtı
11:33 Kabe'nin etrafındaki bariyerler yıllar sonra kaldırıldı! Müslümanlar yeniden Kabe'ye dokunma imkanı buldu
11:29 Kevin N'Koudou fikrini değiştirdi! Beşiktaş'ta kalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 12:50:14. #1.11#
SON DAKİKA: Tayvan'a ziyareti Çin'le krize neden olan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ülkeden ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement