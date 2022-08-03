Tayvan'a ziyareti Çin'le krize neden olan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ülkeden ayrıldı

Dünya siyaseti dünden bu yana hareketli saatler yaşıyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a gerçekleştirmeyi planladığı ziyarete Çin tarafından tepki gelmesinin ardından Pelosi'nin bu ziyareti iptal edip etmeyeceği merak konusu oldu. Ancak Pelosi'nin uçağı dün Tayvan'a indi. Tayvan tarafında coşkuyla karşılaşan Pelosi, temaslarını tamamlamasının ardından bugün ülkeden ayrıldı.

TAYVAN'IN ANA KARAYA BAĞLANMASINI İSTİYORLAR

Pelosi, Asya turu kapsamında Tayvan'ın başkenti Taipei'ye gitti. Tayvan'ın anakaraya bağlanmasını isteyen Çin, ziyaretin gerçekleşmesinin sonuçları olacağı ve ABD ile ilişkilere gölge düşüreceği uyarısında bulundu. Çin Dışişleri Bakanlığı Amerika'nın Çin Büyükelçisi Nicholas Burns'ü Pelosi'nin ziyaretini protesto için bakanlığa çağırdığını açıkladı.

ABD'YE AİT NAKLİYE UÇAĞIYLA GELDİLER

Pelosi ve beraberindeki Kongre heyeti, Taipei şehir merkezindeki Songshan Havalimanı'nda ABD Hava Kuvvetleri'ne ait nakliye uçağından indi ve Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu ile ABD'nin Tayvan'daki en üst düzey temsilcisi Sandra Oudkirk tarafından karşılandı. Pelosi son 25 yılda Tayvan'ı ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı oldu.

TAYVAN CUMHURBAŞKANI İLE YEMEK YEDİ

Pelosi bugün sabah saatlerinde Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen ile ofisinde bir araya geldi. İkili ardından ise öğle yemeği yedi. Reuters haber ajansının konuştuğu dört kaynak ise Pelosi'nin bugün Çin'in insan hakları sicilini açıkça eleştiren bir grupla görüşeceğini belirtmişti. Pelosi'nin bu görüşmelerini gerçekleştirmesinin ardından ülkeden ayrıldığı öğrenildi. Diğer yandan Pelosi için Tayvan'da nişan takdim töreni de gerçekleştirildi.