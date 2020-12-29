Son dakika... Tazelenme Üniversitesinin "gönlü genç" öğrencileri çevrim içi eğitimde - Son Dakika

Son dakika... Tazelenme Üniversitesinin "gönlü genç" öğrencileri çevrim içi eğitimde

29.12.2020 11:07
Son dakika... Tazelenme Üniversitesinin

Edinilen son dakika haberine göre Ege Üniversitesinde 60 ve üstü yaş grubuna hizmet veren Tazelenme Üniversitesi, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim vermeye başladı.

Ege Üniversitesinde 60 ve üstü yaş grubuna hizmet veren Tazelenme Üniversitesi, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim vermeye başladı.

Ege Üniversitesi Kampüsü'nde 2016'da başlatılan ve tek kayıt şartı "60 yaş" olan "Tazelenme Üniversitesi" de birçok eğitim programı gibi internet ortamına taşındı.

Salgının başlangıç dönemi olan 10 Mart'ta yüz yüze eğitime ara veren üniversite, bu ay çevrim içi olarak eğitim vermeye başladı. Hayatının ilerleyen aşamalarında bilgisayar ve internetle tanışan Tazelenme Üniversitesi öğrencileri de tıpkı ilköğretim, lise, lisans, lisans üstü öğrencileri gibi bilgisayar başında eğitim alıyor.

Derslere katılan 60-86 yaş arası öğrenci sayısı 150-200 arasında değişiyor. Ders öncesi katılımcılara, fiziksel ısınma ve güçlendirme egzersizleri gösteriliyor. Programda parazitoloji, ileri yaşta bakım, psikodrama, İngilizce dersleri de yer alıyor.

Teknolojiyi kullanıyorlar

Tazelenme Üniversitesi Ege Kampüsü Yürütücüsü İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Doç. Dr. Sevnaz Şahin, AA muhabirine, hayat boyu öğrenme çerçevesinde 2016'dan bu yana 500 öğrenciye ulaştıklarını söyledi.

Eğitimin teorik ve sosyal sorumluluk derslerini kapsadığını aktaran Şahin, salgınla birlikte bir süre derslere ara verdiklerini anlattı. Süreç uzayınca Tazelenme Üniversitesinin yeniden başlama gerekliliğinin ortaya çıktığını anlatan Şahin, şunları belirtti:

"Her dersimize 100'ün üzerinde, 150 ila 200 öğrenci arasında öğrenci katılıyor. Tazelenme Üniversitesinin amacı sağlıklı yaş almayı sağlamak. Özellikle 60 yaşın üstü için donanımı, bilgiyi artırma hedefi olan bir program. Bilgisayar kullanmak da teknolojinin bizi zorladığı bir gerçeklik. Bizim bazen lisans öğrencilerimiz bile online sisteme bağlanmakta zorluk çekiyor ama gönlü genç öğrencilerimiz o zorlukları aşıyorlar."

Şahin, 60 yaş üstü bireylerin, toplumdaki en yapıcı, tecrübeli ve bilge grup olduğunu vurguladı.

Bilgisayar, Üniversite, Lisans, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Tazelenme Üniversitesinin 'gönlü genç' öğrencileri çevrim içi eğitimde - Son Dakika


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