Son Dakika | TBB'den Bartın'daki maden kazasında hayatını kaybeden işçilerin yakınlarına destek ziyareti - Son Dakika
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Son Dakika | TBB'den Bartın'daki maden kazasında hayatını kaybeden işçilerin yakınlarına destek ziyareti

15.10.2022 23:34
Son Dakika | TBB'den Bartın'daki maden kazasında hayatını kaybeden işçilerin yakınlarına destek ziyareti

Son dakika habere göre Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Bartın'daki maden kazasında hayatını kaybeden işçilerin ailelerine destek ziyaretinde bulundu.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Bartın'daki maden kazasında hayatını kaybeden işçilerin ailelerine destek ziyaretinde bulundu.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, Sağkan ve beraberindekiler, kazada hayatını kaybeden ailelerin yanında olmak ve hukuki süreci Bartın Barosu ile takip etmek amacıyla Amasra'ya gitti.

Patlamanın meydana geldiği maden ocağına giden Sağkan, hayatını kaybeden işçilerin yakınları ve arama kurtarma çalışmalarına katılan görevlilerle görüştü.

Burada açıklama yapan Sağkan, işletmenin yürüttüğü faaliyetlerde gerekli denetimlerin yapılıp yapılmadığını, ihmallerin bulunup bulunmadığını araştıracak makamın Cumhuriyet Başsavcılıkları olduğunu belirtti.

TBB'nin varlık sebebinin Avukatlık Kanunu'ndan aldığı yetkiyle yürütülen soruşturmanın sonucunda kamuoyu vicdanını tatmin edecek bir sonucun ortaya çıkarılması için etkin bir rol üstlenmek olduğunu açıklayan Sağkan, "Bu sonucun bağımsız bir yargı sistemi içinde değerlendirilip kamuoyuyla paylaşılması aslında yargı sisteminin tüm milletimize olan borcudur. Bu borcun yerine getirilmesinde ise savunma makamı olarak biz üzerimize düşen bütün görev ve sorumluluklarımızı yerine getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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