Son Dakika: TBB: Krediler Haziran'da 3.4 trilyon liraya yükseldi (2)

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 17:41

Kaynak: DHA

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi

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