Son dakika: TBESF Başkanı Uztürk: "Engelli bireylere yönelik toplumsal farkındalığın artmasını diliyorum" - Son Dakika

Son dakika: TBESF Başkanı Uztürk: "Engelli bireylere yönelik toplumsal farkındalığın artmasını diliyorum"

03.12.2020 11:23
Son dakika: TBESF Başkanı Uztürk:

Son dakika haberler: Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, "Engelli bireylere yönelik toplumsal farkındalığın artmasını diliyorum.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, "Engelli bireylere yönelik toplumsal farkındalığın artmasını diliyorum." dedi.

Arif Ümit Uztürk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla TBESF'nin internet sitesinden yayımladığı mesajda, "Birleşmiş Milletlerin, 1992 yılında almış olduğu kararla "Uluslararası Engelliler Günü" olarak ilan edilen bugünün ülkemizdeki tüm engelli kardeşlerimiz için daha da faydalı ve hayırlı sonuçlara vesile olmasını, engelli bireylere yönelik toplumsal farkındalığın artmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler yaşanıldığını belirten Uztürk, "İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde 2019 yılının aralık ayında ortaya çıkan ve 2020 mart ayı itibarıyla da ülkemizde görülen salgının tüm dünyaya yayılması nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları başta olmak üzere önemli birçok uluslararası spor organizasyonu ertelendi veya iptal edildi. Bünyemizde faaliyet gösteren bireysel branşlarımızdaki faaliyetlerimiz dışında takım sporlarımızın lig faaliyetleri de camiamızın sağlığını korumak adına daha risksiz günlere ertelendi." değerlendirmesinde bulundu.

Uztürk, engelli bireylerin hayatının kolaylaştırılması için toplumsal duyarlılığa salgın döneminde daha çok ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yaşanan salgından dolayı birçok sporcumuz çalışmalarını evlerinde sürdürmek zorunda kaldı. Ancak federasyonumuz, sporcularımız, antrenörlerimiz, teknik ve idari ekiplerimiz bu dönemde çalışmaların aksamaması adına büyük ölçüde gayret gösterdi. Tokyo 2020'ye kota alan ve kota şansı devam eden milli sporcularımızın formlarını kaybetmemeleri bizim için önemliydi. Aynı şekilde kulüplerimizin, kulüp sporcularımızın da spora devam edebilmeleri için devletimiz başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı önerileri ve destekleriyle hazırlıklarda bulunduk. Bu süreçte Bakanımız Kasapoğlu'nun vermiş olduğu destekler bizim için çok kıymetliydi, çok teşekkür ediyoruz."

Salgın döneminin bir an önce sonlanmasını dileyen Uztürk, sporcularına yeni başarılara imza atmaları konusunda inandığını aktararak, "Umuyoruz ki bu zorlu günler en kısa sürede bitecek ve eski hayatlarımıza döneceğiz. Sporcularımız azim ve olağanüstü başarılarıyla yine dünya ve Avrupa şampiyonlukları kazanarak ülkemize büyük gururlar yaşatacak ve şanlı bayrağımızı zirveye taşıyarak İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinleteceklerdir. Öte yandan engelli sporcularımızın yetişmesini sağlayan kulüplerimiz de her zaman olduğu gibi bu dönemde de sporcularımızın hayatın ve sporun içinde kalmasını sağlamak adına yaptıkları çalışmaları en başarılı şekilde sürdüreceklerdir." şeklinde görüş belirtti.

Bedensel Engelliler, Spor Federasyonu, Türkiye, Engelli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika: TBESF Başkanı Uztürk: 'Engelli bireylere yönelik toplumsal farkındalığın artmasını diliyorum' - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Dünya genelinde 1,5 milyondan fazla insan koronadan hayatını kaybetti Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yükselişe geçen dolar 7,89'dan işlem görüyor Prof. Dr. Naci Görür: İki fay birden kırılırsa İstanbul'da 7.6 büyüklüğünde bir deprem olacak Netflix, İstanbul'da ofis açacak Dünyanın umutla beklediği Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı İngiltere'ye doğru yola çıktı Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı Galericilerden ikinci el araç almayı düşünenlere uyarı: Faizler düşerse araç bulamayabilirsiniz
Son Dakika! Kahramanmaraş'ta otele baskın yapan polisle şüpheliler arasında çatışma çıktı: 2'si polis 5 yaralı Son Dakika! Kahramanmaraş'ta otele baskın yapan polisle şüpheliler arasında çatışma çıktı: 2'si polis 5 yaralı         
11:54
10 yıllık mağduriyet Hayatpark ile son buldu! Evlerine kavuşamayan vatandaşları Medet Anli ve şirketi kurtardı 10 yıllık mağduriyet Hayatpark ile son buldu! Evlerine kavuşamayan vatandaşları Medet Anli ve şirketi kurtardı         
11:23
Asgari ücret zammı için ilk toplantı yarın yapılacak Asgari ücret zammı için ilk toplantı yarın yapılacak         
11:17
Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı         
10:52
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın tekrar zirveyi görecek Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın tekrar zirveyi görecek         
10:33
Brezilya'da hamile taklidi yapan kadın karpuz kabuğunda kilolarca uyuşturucu kaçırmış Brezilya'da hamile taklidi yapan kadın karpuz kabuğunda kilolarca uyuşturucu kaçırmış         
10:30
Neymar transfer ateşini yaktı: Messi ile aynı takımda oynamak istiyorum Neymar transfer ateşini yaktı: Messi ile aynı takımda oynamak istiyorum         
10:15
Son dakika: Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken yıllık enflasyon yüzde 14,03 oldu Son dakika: Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken yıllık enflasyon yüzde 14,03 oldu         
09:59
Son seçim anketinde büyük sürpriz! Rakamlar en çok Bahçeli'nin hoşuna gidecek Son seçim anketinde büyük sürpriz! Rakamlar en çok Bahçeli'nin hoşuna gidecek         
09:54
Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti         
09:10
Kafese kapatılmayı kabullenemeyen çulluk, 3 gün içerisinde telef oldu Kafese kapatılmayı kabullenemeyen çulluk, 3 gün içerisinde telef oldu         
08:35
Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu         
22:51
Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu         
22:31
Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu         
21:51
Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Hobisi işi oldu Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Hobisi işi oldu         
21:33
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı         
19:24
Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi         
14:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 12:18:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: TBESF Başkanı Uztürk: "Engelli bireylere yönelik toplumsal farkındalığın artmasını diliyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei