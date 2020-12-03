Son dakika: TBESF Başkanı Uztürk: "Engelli bireylere yönelik toplumsal farkındalığın artmasını diliyorum"

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, "Engelli bireylere yönelik toplumsal farkındalığın artmasını diliyorum." dedi.

Arif Ümit Uztürk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla TBESF'nin internet sitesinden yayımladığı mesajda, "Birleşmiş Milletlerin, 1992 yılında almış olduğu kararla "Uluslararası Engelliler Günü" olarak ilan edilen bugünün ülkemizdeki tüm engelli kardeşlerimiz için daha da faydalı ve hayırlı sonuçlara vesile olmasını, engelli bireylere yönelik toplumsal farkındalığın artmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler yaşanıldığını belirten Uztürk, "İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde 2019 yılının aralık ayında ortaya çıkan ve 2020 mart ayı itibarıyla da ülkemizde görülen salgının tüm dünyaya yayılması nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları başta olmak üzere önemli birçok uluslararası spor organizasyonu ertelendi veya iptal edildi. Bünyemizde faaliyet gösteren bireysel branşlarımızdaki faaliyetlerimiz dışında takım sporlarımızın lig faaliyetleri de camiamızın sağlığını korumak adına daha risksiz günlere ertelendi." değerlendirmesinde bulundu.

Uztürk, engelli bireylerin hayatının kolaylaştırılması için toplumsal duyarlılığa salgın döneminde daha çok ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yaşanan salgından dolayı birçok sporcumuz çalışmalarını evlerinde sürdürmek zorunda kaldı. Ancak federasyonumuz, sporcularımız, antrenörlerimiz, teknik ve idari ekiplerimiz bu dönemde çalışmaların aksamaması adına büyük ölçüde gayret gösterdi. Tokyo 2020'ye kota alan ve kota şansı devam eden milli sporcularımızın formlarını kaybetmemeleri bizim için önemliydi. Aynı şekilde kulüplerimizin, kulüp sporcularımızın da spora devam edebilmeleri için devletimiz başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı önerileri ve destekleriyle hazırlıklarda bulunduk. Bu süreçte Bakanımız Kasapoğlu'nun vermiş olduğu destekler bizim için çok kıymetliydi, çok teşekkür ediyoruz."

Salgın döneminin bir an önce sonlanmasını dileyen Uztürk, sporcularına yeni başarılara imza atmaları konusunda inandığını aktararak, "Umuyoruz ki bu zorlu günler en kısa sürede bitecek ve eski hayatlarımıza döneceğiz. Sporcularımız azim ve olağanüstü başarılarıyla yine dünya ve Avrupa şampiyonlukları kazanarak ülkemize büyük gururlar yaşatacak ve şanlı bayrağımızı zirveye taşıyarak İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinleteceklerdir. Öte yandan engelli sporcularımızın yetişmesini sağlayan kulüplerimiz de her zaman olduğu gibi bu dönemde de sporcularımızın hayatın ve sporun içinde kalmasını sağlamak adına yaptıkları çalışmaları en başarılı şekilde sürdüreceklerdir." şeklinde görüş belirtti.