Son dakika haber | TBF, Tofaş-Beşiktaş maçıyla ilgili gerekçeli kararı açıkladı - Son Dakika

Son dakika haber | TBF, Tofaş-Beşiktaş maçıyla ilgili gerekçeli kararı açıkladı

19.03.2021 13:37
Son dakika haber | TBF, Tofaş-Beşiktaş maçıyla ilgili gerekçeli kararı açıkladı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Türkiye Basketbol Federasyonu, Tofaş-Beşiktaş karşılaşmasıyla ilgili olarak yapılan itirazı reddederken, alınan gerekçeli kararı da açıkladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu, Tofaş-Beşiktaş karşılaşmasıyla ilgili olarak yapılan itirazı reddederken, alınan gerekçeli kararı da açıkladı.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde oynanan Tofaş-Beşiktaş karşılaşmasının son saniyelerinde Beşiktaş'ın attığı 3 sayılık atışla siyah-beyazlılar karşılaşmayı 89-88 kazanmış ancak maçın bitimiyle birlikte karşılaşmanın hakemleri pozisyonu tekrar izleyerek Ercan Osmani'nin çizgiye bastığını belirterek sayıyı iptal etmişti. Yaşanan gelişmeler sonrasında Beşiktaş Yönetimi, alınan kararın kurallara aykırı olduğunu belirterek itiraz etmişti. Dün yapılan açıklamada Türkiye Basketbol Federasyonu, itirazı reddettiğini ifade etti. TBF, bugün ise gerekçeli kararı açıkladı. Kararda şu ifadeler yer aldı:

"13 Mart 2021 tarihinde oynanan Tofaş-Beşiktaş Icrypex müsabakası ile ilgili Beşiktaş Icrypex tarafından yapılan itiraz dün gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında görüşülmüş olup aşağıda belirtilen gerekçelerle itirazın reddine karar verilmiştir.

FIBA basketbol oyun kuralları ile Türkiye Basketbol Federasyonu kuruluş ve ilgili mevzuatına göre düzenlenen BSL Yönetim Esasları Talimatı'nın itirazın konusuna ilişkin ilgili hükmü aşağıdaki şekildedir;

Madde 32

Anlık Tekrar Sistemi (Instant Replay System-IRS)

34.2. Oyun Saati, 00: 00 IRS'den aşağıdaki durumlarda yararlanmak mümkündür.

34.2.1. Bir çeyreğin ya da uzatmanın sonunda oyun saatinde zaman kalmadığında (00: 00) yapılan atışta hakemler sadece aşağıdaki durumları belirlemeye yetkilidir.

34.2.2. Oyun saatinde sürenin, top şut atan oyuncunun ellerinden çıkmadan önce sona erip ermediği.

34.2.3. Şut zamanında atıldıysa, başarılı şutun iki ya da üç sayı olup olmadığı.

34.2.4. Şut zamanında atıldıysa, şut atan oyuncunun saha dışı ihlali yapıp yapmadığı.

34.2.5. Top şut atan oyuncunun ellerinden çıkmadan önce bir şut saati olup olmadığı.

34.2.6. Top şut atan oyuncunun ellerinden çıkmadan önce sekiz saniye geri saha ihlali olup olmadığı.

34.2.7. Sahada bulunan bir oyuncuya ya da sahadaki bir oyuncu tarafından yapılan bir faulün kırmızı LED ışığı yanmadan önce çalınıp çalınmadığına.

34.2.8. Hakemler IRS'yi yukarıda belirtilen durumlarda oyun saatine süre (ve ne kadar) eklenmesini belirlemek için kullanabilirler.

İtiraz dilekçesi, hakem raporu ve müsabaka görüntüleri incelendiğinde;

a. Müsabakanın tamamlanmasına 03.3 saniye kala Beşiktaş Icrypex takımından 6 forma numaralı Ercan Osmani'nin topu aldığı ve 3 sayılık atış teşebbüsünde bulunduğu, atışın başarılı olduğu ve oyunu bitiren sesli işaretin çaldığı,

b. Şut tamamlandığı anda oyun saatinin 00: 00'ı gösterdiği ve şut pozisyonuna ilişkin tereddüt yaşayan hakemlerin Anlık İzleme Sistemi'nden pozisyonu (şut pozisyonunu) izlemeye (Madde 34.2.1) karar verdiği,

c. Müsabakanın Baş Hakemi'nin raporunda da belirttiği üzere müsabaka hakemlerinin Anlık Tekrar İzleme Sistemi'nden yaptığı izlemede, Beşiktaş Icrypex takımından şutu atan 6 forma numaralı oyuncu Ercan Osmani'nin şuta başlarken "saha dışı ihlali" yapıp yapmadığına baktığı (Madde 34.2.4) ve neticede, oyuncunun kenar çizgiye basarak "saha dışı ihlali" yaptığını tespit ettikleri;

d. Tespit edilen "saha dışı ihlali" nedeniyle atılan sayının geçersiz sayıldığı ve oyun saatinin, Ercan Osmani'nin kenar çizgiye bastığı andaki süreye, yani 02.2 saniyeye ayarlanıp (Madde 34.2.8) topun oyuna sokulması için Tofaş takımına verildiği;

e. İtiraz ve tartışmanın ise, müsabaka hakemlerinin, şut atan oyuncunun saha dışı ihlali yapıp yapmadığına pozisyonu, Anlık Tekrar Sisteminden (IRS) izleyerek karar verip veremeyeceği noktasında toplandığı anlaşılmakla;

Mevzuat hükümleri ve Merkez Hakem Kurulu'nun mütalaası çerçevesinde yapılan nihai değerlendirmede;

(1) Şut tamamlandığı anda oyun saatinin 00: 00'ı göstermesi ve şut atan oyuncunun "saha dışı ihlali" yapıp yapmadığı hususunda tereddüt oluşması nedeniyle Anlık Tekrar İzleme Sistemi'nde izleme yapılmasında, izleme sonucunda ihlal tespit edilmesi üzerine sayının geçersiz sayılıp oyun saatinin, ihlalin olduğu andaki (Ercan Osmani'nin çizgiye bastığı andaki) kalan süre olan 02.2 saniyeye ayarlanarak topun oyuna sokulması için Tofaş takımına verilmesinde herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı;

(2) Müsabaka hakemlerinin yaptığı uygulamanın BSL Yönetim Esasları Talimatı'nın 34.2. maddesindeki usul ve esasa uygun olduğu anlaşılmakla yapılan itirazın reddine karar verilmiştir." - İSTANBUL

Beşiktaş, Türkiye, oyunlar, Tofaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | TBF, Tofaş-Beşiktaş maçıyla ilgili gerekçeli kararı açıkladı - Son Dakika


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