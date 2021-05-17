Son dakika... TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan Meclis Başkanı Nigmatulin ile görüştü - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ile görüştü.

Şentop, Kazakistan Meclis Başkanı Nigmatuli ile telefonla görüştü. Şentop, Kazakistan'ın salgına karşı geliştirdiği yerli aşının Nisan ayı sonu itibariyle başladığını belirterek, Nigmatuli'yi tebrik etti. Şentop, iki ülke ilişkilerine değinerek, "TÜRKPA, parlamentolarımız arasında uluslararası meselelerde ortak perspektifler geliştirmek ve ortak çözümler üretebilmek için faydasını gördüğümüz bir platform. Bu bağlamda, TÜRKPA faaliyetlerinin düzenli bir şekilde devam ettirilmesini önemsiyoruz. 10. Genel Kurulu'nun Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'da yapılacak olması bizleri memnun etmişti. Evvelce görüştüğümüz gibi, inşallah sonbahar aylarında, bu toplantıyla beraber eş-zamanlı olarak ben de, Kazakistan'a resmi ziyaretimi gerçekleştirmeyi arzu ediyorum" ifadelerini kullandı.

Nigmatuli, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi ileride de Kazakistan'ın en önemli dostu olmaya devam edeceğini söyleyerek, "Liderlerimiz arasında yapılmakta olan görüşmeler ikili ilişkilerimizin daha köklü hale getirilmesi için iradenin olduğunu göstermektedir. 31 Mayıs tarihinde geçen sene başarılı bir şekilde TÜRKPA yönetim kurulu toplantısını online olarak gerçekleştirmiş olduk. Bu toplantıyı Türkistan'da yapmayı planlamıştık ama pandemi etkili olunca bunu online gerçekleştirdik. Bu toplantı sırasında 8. Zirvenin hazırlığını yapmış olduk. 8. Zirve sonbaharda Türkiye de gerçekleştirilecek" şeklinde konuştu. - ANKARA