Son Dakika | TBMM Başkanı Şentop Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti - Son Dakika

Son Dakika | TBMM Başkanı Şentop Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti

19.10.2020 13:35
Son Dakika | TBMM Başkanı Şentop Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti, System.String[]

Son dakika habere göre Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da şehitlikleri ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da şehitlikleri ziyaret etti.

Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti önce merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret ederek çelenk bıraktı.

20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hıyabanı'nı da ziyaret eden Şentop, buradaki Ebedi Ateş Anıtı'na da çelenk koydu.

Şentop daha sonra Bakü Türk Şehitliği'ne geçerek anıta çelenk bıraktı.

Temsili şehit mezarlarına çiçek bırakan Şentop, şehitliğin anıt defterine şunları yazdı:

"Türk milletinin kahraman evlatları, aziz şehitlerimiz,

Bundan 102 yıl önce bu topraklarda Azerbaycanlı kardeşlerinizle birlikte tarihe geçen kahramanlıklar sergileyerek şehitlik mertebesine eriştiniz.

Azerbaycan'ın egemenliği ve topraklarının bütünlüğü uğrunda vermiş olduğunuz mukaddes mücadele, kalplerimizde ölümsüz bir mahiyet kazandı. İsimleriniz bugün başkent Bakü'nün bu değerli mekanında her zaman büyük takdir ve saygıyla anılacak.

Kahramanlıklarınız hali hazırda cephede ülkelerinin bekası için çarpışan Azerbaycan askerlerine de moral, azim ve güç vermektedir. Uğruna şehit düştüğünüz bu topraklarda Türkiye ve Azerbaycan'ın 'bir millet, iki devlet' gerçeğiyle vücut bulan kardeşliği ilelebet var olmaya devam edecektir.

Değerli mirasınız olan aziz hatıranızı saygı ve minnetle anıyor, sizin huzurunuzda bugün cephede vermekte oldukları mücadelede şehit düşen Azerbaycan'ın kahraman evlatları dahil, tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Ruhlarınız şad olsun."

Şentop, ziyaret sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Dağlık Karabağ Azerbaycan toprağıdır, Azerbaycan vatanının bir parçasıdır. Türkiye, Azerbaycan'ın haklı davasını sonuna kadar, her şart altında desteklemeye kararlıdır." ifadesini kullandı.

Azerbaycan, Türkiye, Bakü, TBMM, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | TBMM Başkanı Şentop Bakü'de şehitlikleri ziyaret etti - Son Dakika

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