Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 17:01

Kaynak: AA

Kadıköy'deki gözaltı olayı sonrası açığa alınan iki polis görevlerine iade edildi

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