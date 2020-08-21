Son Dakika | TBMM Başkanı Şentop: "(Doğal gaz keşfi) Milletimiz için tarihi bir dönüm noktası"
Son dakika gelişmesine göre TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklamaları İSTANBUL - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "müjde" açıklamasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 17:01
Kaynak: AA
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