Son dakika: TBMM Başkanı Şentop: "FETÖ aparatı yerinden söküldükçe Türkiye milli hedeflerine daha emin ve kararlı adımlar atmaya başlamıştır" - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye'nin adli, askeri, mülki bürokrasisine sızmış FETÖ aparatı yerinden söküldükçe Türkiye milli hedeflerine daha emin ve kararlı adımlar atmaya başlamıştır" dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümünde TBMM Şehitler Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kabine üyeleri, AK Parti Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım, Büyük Birlik Parti (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, milletvekilleri ve yetkililer katıldı. TBMM Başkanı Şentop, yaptığı konuşmada 15 Temmuz'un Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı hain girişimlerden biri olduğunu belirterek, "Geçmişte de bütün darbelerin ilk hedefi bu yüce ve Gazi Meclis olmuştur. 15 Temmuz darbe girişiminin diğerlerinden farkı Gazi Meclisin doğrudan hedef alınması, milletten gasp edilmiş uçaklarla bu yüce mekanın bombalanmış olmasıdır. Sergiledikleri bu vahşetle 15 Temmuz'u gerçekleştirenler kendilerinden önceki darbecilerden daha ileriye gitmişlerdir" ifadelerini kullandı.

Şentop, Türkiye'nin dış düşmanlarının içeriden bazı hainleri kullandıklarını, zayıf seciyelilerin de buna alet olduklarını söyleyerek, "Siyasi hedeflerine ulaşmak için milletle ittifak yapmak yerine, bazı yabancı devletlerin planlarına dahil olmayı isteyecek kadar alçalabilmişlerdir. Nihai netice değişmemiş, kazanan daima istiklalden, büyük Türkiye'den yana olan milli vatan evlatları olmuştur" şeklinde konuştu.

Türkiye'de darbelerin gerçek sebebinin Türkiye'nin bağımsız politikalar gerçekleştirebilmesini engellemek olduğunu ifade eden Şentop, "Darbecilerin teşebbüslerine gerekçe olarak ilan ettikleri her şey dışarıdan tezgahlanan suikastların bahaneleridir. Türkiye'nin adli, askeri, mülki bürokrasisine sızmış FETÖ aparatı yerinden söküldükçe Türkiye milli hedeflerine daha emin ve kararlı adımlar atmaya başlamıştır" dedi. - ANKARA