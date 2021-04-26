Son dakika... TBMM Başkanı Şentop, İkinci Karabağ Savaşı ve Ermenistan'ın Savaş Suçları Paneli'nde konuştu - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop'un konuşması
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Fotoğraf sergisinin gezilmesi TBMM Başkanı Şentop, İkinci Karabağ Savaşı ve Ermenistan'ın Savaş Suçları Paneli'nde konuştu
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan İkinci Karabağ Savaşı ve Ermenistan'ın Savaş Suçları Paneli ile Savaş Suçları Fotoğraf Sergisi'ne katıldı.(3)
Kaynak: AA
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