Son Dakika! TBMM Başkanı Şentop: Kasten adam öldürme ve cinsel suçlarda idam cezası düşünülebilir - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 27. Dönem 4. Yasamı Yılı 1 Ekim'de yapılacak törenle başlayacak. Yeni yasama yılı öncesinde TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop da daha önceki dönemlerde de sık sık tartışılan idam cezası hakkında konuştu. Şentop, idam cezasının kasten adam öldürme ile kadınlara ve çocuklara yönelik cinsel saldırıda düşünülebileceğini belirtti.

Şentop'un konuyla ilgili açıklaması şu şekilde "Taammüden adam öldürme suçları, küçüklere, kadınlara karşı işlenen cinsel suçlarla ilgili idam cezasının düşünülebileceği kanaatindeyim"

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