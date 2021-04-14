Son dakika... TBMM Başkanı Şentop'tan vefat eden Yıldırım Akbulut'un kızı Gülsüm Akbulut'a taziye telefonu - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden eski Başbakan ve TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Yıldırım Akbulut'un kızı Gülsüm Akbulut'u telefonla arayarak taziyelerini iletti.

TBMM İletişim Koordinatörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Meclis Başkanı Şentop, görüşmede, devlete önemli hizmetler vermiş, kıymetli siyaset ve devlet adamını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

Şentop, "Ülkemiz önemli bir değerini kaybetti. Kendisini daima saygı ve rahmetle anacağız. Milletimizin başı sağ olsun. Sizler başta olmak üzere tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.