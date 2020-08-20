TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu üyeleri, Mevsimlik Tarım İşçileri Geçici Konaklama Alanı'nda çocuklarla bir araya geldi.

Komisyon Başkanı AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ve üyelerin yer aldığı heyet, çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik örnek çalışmaları yerinde görmek üzere geldikleri kentte çalışmalar yürüttü.

Vali Tuncay Sonel'in de eşlik ettiği heyet, Altınordu ilçesinin Saraycık Mahallesi'ndeki Mevsimlik Tarım İşçileri Geçici Konaklama Alanı'nı ziyaret etti.

Heyete, Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi (METİP) kapsamında oluşturulan alanda çocuklara verilen eğitimlere ilişkin bilgi aktarıldı.

Vali Sonel ve bazı heyet üyeleri, bahçede çocuklarla bir süre basketbol oynadı, ardından da dersliklerin bulunduğu alanı ve sağlık birimlerini inceledi.

Komisyon üyeleri, sınıflarda sohbet ettikleri ve türkü söyledikleri çocuklara oyuncak hediye ettiler.