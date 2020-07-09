Son dakika... TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

Son dakika... TBMM Genel Kurulu

Son dakika haberleri... TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Partinin, gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Partinin, gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

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Genel Kurulda ilk olarak İYİ Parti'nin, "Z kuşağının sorunlarına" ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesi önerisi ele alındı.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, tüm dünyada özgürleşme anlamında ileriye gidilirken Türkiye'de yasak üzerine yasaklardan bahsedilmesinin, gençleri yıldırdığını savunarak, "Sosyal medyayla değil, sosyal medyanın içerisinde yetişmiş olan Z nesli, sosyal medya kısıtlama tartışmalarına tahammül bile edememektedir. Yapılan araştırmalara göre, Z kuşağındaki gençlerimizin yüzde 70'i iktidardan bir torpil bulamadıkları takdirde işe giremeyecekleri endişesi ve kaygısı taşımaktadır." dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, gençliğin, eğitimden spora, cinsiyet eşitsizliğinden işsizliğe kadar birçok sorunu olduğunu belirterek, "Gençliğin en büyük sorunu AKP hükümeti ve AKP hükümetinin gençlere dönük politikasızlıklarıdır. Son zamanlarda gençler sosyal medya üzerinden dislike ile cevaplarınızı verdi." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü ise Z kuşağının da tek tip bir nesil olmadığını ve tamamen bir genellemenin içine sıkıştırılamayacak insanlar olduğunu kaydetti. Elinde telefonla doğan ve asla kandırılamayacak bir kuşakla karşı karşıya olduklarını ifade eden Sütlü, yapılan araştırmalara göre, bu kuşağın üç temel sorununun özgürlük, adalet ve eşitlik olduğunu kaydetti.

-"Ablacığım sen de vermiyorsun ki"

AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, farklı kuşaklar tarafından Z kuşağının nasıl algılandığına değinerek, "Birincisi bu her zaman böyleymiş yani baktığınız zaman, gençler tarihin her döneminde marjinal gözükmüş, hatta farklı oldukları için suçlandıkları dönemler dahi olmuş. Bunu Sokrates'in sözlerine baktığımızda da Sümer tabletlerine baktığımızda da görüyoruz yani bu yeni bir durum değil. Kullanmak için böyle çok heyecanlı olmamamız gerekiyor bence siyasetçiler olarak. İkincisi, gençlerin istediği şey temelde, nüfusun o kadar da genç olmayan diğer bireylerinin istediklerinden çok da farklı değil." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti'nin, geçen hafta gençlerle bir araya geldiğini ve dertlerini dinlediğini anımsatan Kadak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İyi niyetli olduklarını da biliyorum ama bizim istediğimiz tam da aslında bunun aksi; biz sizinle aynı masada oturmak istiyoruz, karşınıza alınıp edilgen bir şekilde dinlenilmek istemiyoruz. Referandum sonrasında biliyorsunuz genç vekillerimiz geldi Meclisimize, bizde de beş genç vekil var. Bence bu efsane bir şey. Keşke gençler olarak burada konuşsak da bizim adımıza konuşulmasa. Bu, çünkü 50 erkeğin aynı masada oturup kadın haklarını sabahtan akşama konuşması gibi bence. Bu kadar absürt duruyor. Aynı zamanda Meral Hanım gençlere iş verilmediğini söylemiş. Yani düşünürken şöyle dedim: Ablacığım sen de vermiyorsun ki. Burada İYİ Parti sıralarında hiçbir genç yok. Keşke daha çok genç olsa. Biz gençlerin problemlerini tartışmasak da gerçek problemleri tartışsak. Çünkü ben artık Z kuşağı problemlerini tartışmak istemiyorum açıkçası Meclis'te ama sürekli bu konu açılıyor."

Görüşmelerin ardından İYİ Parti'nin önerisi kabul edilmedi.

Öte yandan CHP'nin "demiryolu hatlarındaki sorunlara" ilişkin araştırma önergesi ile HDP'nin "mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarına" ilişkin araştırma önergesinin gündeme alınması önerileri de ayrı ayrı görüşüldü. Yapılan oylamalarda iki öneri de kabul edilmedi.

Genel Kurulda barolara ilişkin düzenlemeleri de içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmelere geçildi.

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 18:03 Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika... TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

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