Son dakika: TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

Son dakika: TBMM Genel Kurulu

25.03.2021 16:41
Son dakika: TBMM Genel Kurulu, System.String[]

Son dakika haberleri... AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Ülkemizin ve aziz milletimizin en zor dönemlerinde 'namlusunu halka çevirmiş tanka selam durmam' diyerek ülkesinin ve milletinin yanında olan şehit Muhsin Yazıcıoğlu, hepimize örnek teşkil edecek bir duruşu miras bırakmıştır.

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Ülkemizin ve aziz milletimizin en zor dönemlerinde 'namlusunu halka çevirmiş tanka selam durmam' diyerek ülkesinin ve milletinin yanında olan şehit Muhsin Yazıcıoğlu, hepimize örnek teşkil edecek bir duruşu miras bırakmıştır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Muhsin Yazıcıoğlu'nun 12 yıl önce hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Karanlıkta bırakılan bir helikopter kazası sonucu aramızdan ayrılan merhum Yazıcıoğlu'na rahmet diliyorum. Yazıcıoğlu ömrü boyunca karşılık beklemeden büyük fedakarlıkla devlete hizmet etmiştir. Aradan geçen 12 yıla rağmen dava neticelenmemiş, kaza mı yoksa suikast mı olduğu ortaya çıkartılamamıştır." diye konuştu.

Devletin gerçek katiller bulunana kadar gereğini yapması gerektiğini söyleyen Türkkan, "AK Parti döneminde işlenen bu cinayetin failleri ortaya çıkarılmadan Muhsin Yazıcıoğlu'nun ruhu rahat etmeyecektir." ifadesini kullandı.

Merkez Bankası Başkanı'nın değiştirilmesi kararıyla ekonominin tepe taklak olduğunu savunan Türkkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleri milletten sakladığını, ülkenin ekonomik olarak battığını iddia etti.

Cumhuriyet tarihinde ilk defa Merkez Bankası rezervlerinin eksiye düştüğünü dile getiren Türkkan, AK Parti iktidara geldiğinde 125 milyar dolar olan Türkiye'nin dış borcunun 453 milyara dayandığını kaydetti.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Cumartesi Anneleri'nin dünyanın en barışçı eylemini yaptığını ve kayıp yakınlarını aradıklarını ifade etti. Oluç, devletin bu haklı ve meşru talebe cevap vermesini istedi.

Oluç, İçişleri Bakanlığının yeni kurulan partilerin tüzel kişilik kazanması için yaptıkları başvurulara cevap vermediğini, 21 Eylül 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığına kuruluş evraklarını veren Yeşiller Partisi'nin de bu partiler arasında olduğunu ve bu nedenle de tüzel kişilik kazanamadığını ileri sürdü.

"Muhsin Yazıcıoğlu 12 yıl önce canice bir suikast sonucu hayatını kaybetti"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Muhsin Yazıcıoğlu'nun 12 yıl önce canice bir suikast sonucu hayatını kaybettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun düşüncesiyle ilgili tam bir karşıtlığımız olabilir ama Muhsin Yazıcıoğlu bir siyasi partinin genel başkanıydı ve şüphesiz bizler gibi bir vatanseverdi. Güya 'kaza' diye kamuoyuna duyurulan ama bizce ve kamuoyunca bir siyasi suikast olarak değerlendirilen Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinin, aradan 12 yıl geçmesine rağmen aydınlanmamış olması bazı kurumları düşündürmeli. Bazı kurumların sorgulanması gerekir. Hiç kusura bakmayın bunlardan birisi TBMM'dir, diğeri de devlettir. Koskoca bir devlet, ölümle neticelenen siyasi suikastın perde arkasını aralayamıyorsa hepimizin başını önüne koyup düşünmesi gerekir."

Cumartesi Anneleri'nin durumuna da değinen Altay, bütün anaların elleri öpülesi olduklarına inandıklarını, devletin evlatlarını arayan analar arasında bir ayrım yapmasını asla kabul etmediklerini dile getirdi. Altay, "Oğlunu arayan bir anneye cop vurulup, diğer anneye çiçek verilmesini doğru bulmuyoruz. Biz isteriz ki evladını arayan iki acılı anneye de çiçek versin. Cumartesi Annelerimizi de Diyarbakır Annelerimizi de saygıyla anıyoruz." dedi.

"Muhsin Yazıcıoğlu, bir helikopter kazası neticesinde şehit oldu"

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise Yazıcıoğlu'nun Kahramanmaraş'ta bir helikopter kazası neticesinde şehit olduğunu söyledi.

Akbaşoğlu, "Ülkemizin ve aziz milletimizin en zor dönemlerinde 'namlusunu halka çevirmiş tanka selam durmam' diyerek ülkesinin ve milletinin yanında olan şehit Muhsin Yazıcıoğlu, hepimize örnek teşkil edecek bir duruşu miras bırakmıştır." diye konuştu.

Cumhur İttifakı olarak yeni dönemde yeni anayasaya çalışmalarına önem vereceklerini ifade eden Akbaşoğlu, yerli, milli ve yeni bir anayasa yapacaklarını söyledi.

İklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele komisyonu başkanlığına Veysel Eroğlu seçildi

Genel Kurulda ayrıca küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en aza indirilmesi, kuraklıkla mücadele ve su kaynaklarının verimli kullanılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun başkan, başkanvekili, sözcü ve katip üye seçiminin sonucu bilgiye sunuldu.

Buna göre, komisyon başkanlığına AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, komisyon başkanvekilliğine AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, komisyon sözcülüğüne AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, komisyon katip üyeliğine MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu seçildi.

Nevşehir'deki vatandaşların sorunları ele alındı

Genel Kurulda İYİ Parti, Danışma Kurulu toplanamadığı için "Nevşehir'deki vatandaşların sorunları" ile ilgili araştırma önergesinin bugün görüşülmesini, grup önerisi olarak getirdi.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, grup önerisi üzerinde yaptığı konuşmada, kentteki çiftçilerin başta elektrik olmak üzere girdilerin yüksek olmasından dolayı artık tarım yapamaz hale geldiğini söyledi.

Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kayseri'de binlerce ton patatesin alıcı beklediğine işaret eden Erel, "Artık depolardaki patates çürümeye yüz tuttu. Bu ay içerisinde eğer patates satılmazsa, çöpe dökülecek. Çiftçimiz 1 liraya mal ettiği patatesi 40 kuruşa vermek istiyor ama yine alan yok. Bu ay içerisinde bu satış gerçekleşmezse, çiftçi 2021'de sanırım patates ekiminden vazgeçecek." dedi.

İYİ Parti'nin grup önerisinin oylamasından önce CHP milletvekilleri toplantı yeter sayısı için yoklama talebinde bulundu.

Yapılan ilk yoklamada toplantı yeter sayısının bulunamaması üzerine Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, birleşime ara verdi. Aranın ardından yapılan ikinci yoklamada da toplantı yeter sayısı bulunamaması üzerine Bilgiç, birleşimi, 30 Mart Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Muhsin Yazıcıoğlu, AK Parti, Şehit, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika: TBMM Genel Kurulu - Son Dakika


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