Son dakika... TBMM Genel Kurulunda Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçeleri görüşülüyor - Son Dakika

TBMM Genel Kurulunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ilgili ve bağlı kuruluşların 2021 yılı bütçelerinin görüşmeleri sürüyor.

Bütçeler üzerinde HDP Grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, dün elektrik şirketlerinin temsil ve ağırlama giderlerinin faturalara ekleneceğiyle ilgili bir tartışma yaşandığını anımsattı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun, bunun doğru olmadığı yönünde bir açıklama yaptığını aktaran Kenanoğlu, "Sonra baktık ki doğru olan kısmı şuymuş: Bu yeni uygulanmıyormuş, 2015'ten beri uygulanıyormuş. Yani elektrik şirketlerinin temsil, ağırlama gibi birtakım hususları 2015'ten beri faturalarımıza yansıtılıyormuş zaten. Bir torba fatura sistemi uygulandığı için biz bunu faturalarda göremiyoruz yani karanlık bir fatura var. Göremediğimiz için de ancak kararnameler incelendiği zaman ortaya çıkıyor." dedi.

Elektrik faturalarının geçen yıla göre yüzde 32,3 oranında zamlandığını ifade eden Kenanoğlu, "Sektörün maliyet artışıysa dolar artışı olarak açıklanıyor. Dolar bizi etkilemiyor, biz dolarla maaş almıyorduk ya ama evimizde tükettiğimiz elektriğin fiyat artış gerekçesi de dolar olarak açıklanmaya devam ediliyor." diye konuştu.

HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, hükümetin enerji politikalarının "halkı yok saydığını" öne sürdü.

Elektrik ve doğal gaz faturalarının son hızla arttığını, toplumun daha az enerjiye daha çok maliyetle ulaştığını söyleyen Işık, "ÇED raporu aldırmadığınız HES'lerle canlı yaşam yok ediliyor. Nükleer enerji projeleriyle ülke borçlandırılarak Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi çökertiliyor. HES'leriniz, RES'leriniz, NES'leriniz, kömür ve altın madenleriniz o bölgede yaşayan halklara rağmen yapılıyor; arıyı kovanından, ayıyı yaşam alanından kovuyor." görüşünü savundu.

Işık, geçen yıldan bu yana elektrik ve doğal gaz fiyatları artarken halkın gelirinin artmadığını savunarak, "Bu artışlar açlık sınırının altındaki asgari ücretli hanelerde ne anlama geliyor, biliyor musunuz? Bunu da bilmiyorsunuz. İnsanlar sizin gibi, saraylarda yaşamıyor, bir ömür borç yükü altında karın tokluğuna çalışarak yaşıyorlar. Halk sizin yandaş şirketlerinizin elektrik, doğal gaz, kredi borçları için köle gibi çalışsın, sesini de çıkartmasın istiyorsunuz." dedi.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, "Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik buhranı görmeyenler, sokakta 'açım' diye bağıran insanları görmeyenler tabii ki bu bütçeyi kendi çevresine, kendi yandaşlarına yaparlar ve toplumu bu şekilde dizayn etmeye çalışırlar." görüşünü öne sürdü.

Türkiye'de "demokrasi ve büyük bir hukuk sorunu olduğunu" savunan Öcalan, "Cezaevlerini esir kampına çevirmişler. Bir Adalet Bakanı düşünün, yaptığı cezaeviyle övünmektedir. Kimi şehirlerin iktidar milletvekilleri şehre yapılan cezaevlerini bir istihdam olarak görmektedirler. Siz, antidemokratik uygulamaların olduğu, hukukun rafa kaldırıldığı bir ülkede ekonominin neresinden tutacaksınız, neresini tartışacaksınız?" diye konuştu.

"Kadınlar pandemi sürecinde daha fazla yoksullaştı"

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, bu bütçenin halkın bütçesi olmadığını iddia etti.

"Bu bütçe iktidarın uzun bir süredir yürüttüğü politikalara bağlı olarak savaşın bütçesi, rantın bütçesi, yandaşın bütçesi." ifadelerini kullanan Başaran, bu bütçenin de önceki yıllara benzer bir biçimde cinsiyet eşitliğine duyarlı bir bütçe olmadığını öne sürdü.

Pandeminin getirdiği olumsuzluklardan kadınların daha fazla etkilendiğini belirten Başaran, "Zaten iktidarın yürüttüğü cinsiyetçi politikalar, kadınların yaşam alanını daralttı. Kadınlar, sürekli bir biçimde toplumda kışkırtılmış bu erkeklikle yüz yüze kaldılar; bir taraftan da iktidarın şiddetiyle yüz yüze kaldılar ama pandemi döneminde işsizlik ve yoksullukla daha fazla yüz yüze kaldılar." dedi.

DİSK'in yaptığı bir araştırmaya göre, Kovid-19 etkisiyle revize edilmiş kadın işsizlik oranının yüzde 45,3 olduğunu dile getiren Başaran, "Birçok araştırmada kadınların pandemi sürecinde daha fazla yoksullaştığı ortaya çıkmıştır." diye konuştu.