Son Dakika: TBMM Hazırlık Komisyonu'ndan, CHP'li Ali Mahir Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında dokunulmazlığın kaldırılması kararı - Son Dakika
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Son Dakika: TBMM Hazırlık Komisyonu'ndan, CHP'li Ali Mahir Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında dokunulmazlığın kaldırılması kararı

31.01.2023 16:57

Son dakika: TBMM Hazırlık Komisyonu, CHP'li Ali Mahir Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında dokunulmazlığın kaldırılması yönünde karar aldı.

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşturulan Hazırlık Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkındaki dokunulmazlık tezkerelerine ilişkin kararını açıkladı.

RAPOR ANAYASA ADALET KARMA KOMİSYONUNA SUNULACAK

TBMM Hazırlık Komisyonu, Başarır ve Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı. Komisyon, dokunulmazlığın kaldırılması ile ilgili hazırladığı raporu Anayasa Adalet Karma komisyonuna sunacak.

NE OLMUŞTU?

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda, 11 Ocak'ta; Başarır ile Türkkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri görüşülmüştü. CHP ve İYİ Parti gruplarının 1700'den fazla dokunulmazlık dosyası olmasına karşın Başarır ile Türkkan'ın dosyalarının öne çekilmesini protesto ederek katılmadığı toplantıya HDP milletvekilleri de gelmemişti.

"SİZE SAVUNMA VERMİYORUM"

Dokunulmazlıkların komisyonda görüşüleceği gün AK Parti'nin parti gruplarını anayasa değişikliği için ziyaret etmek istemesi nedeniyle muhalefet partileri kendilerine randevu vermemişti. Oluşturulan Hazırlık Komisyonu, milletvekillerine; 24 Ocak'a kadar yazılı, 25 Ocak'a kadar da sözlü sözlü savunmaları için süre tanımıştı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de; yasama dokunulmazlığının kaldırılması fezlekesinin incelenmesi için kurulan Hazırlık Komisyonu'na; üzerinde sadece "Size savunma vermiyorum" cümlesinin yer aldığı yazılı dilekçesini iletmişti.

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Son Dakika Güncel Son Dakika: TBMM Hazırlık Komisyonu'ndan, CHP'li Ali Mahir Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında dokunulmazlığın kaldırılması kararı - Son Dakika


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