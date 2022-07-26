DBP'li vekil Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karar TBMM Karma Komisyonu'nda onaylandı! - Son Dakika
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DBP'li vekil Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karar TBMM Karma Komisyonu'nda onaylandı!

26.07.2022 23:31

Kadıköy'de terörist başı Abdullah Öcalan'a destek yürüyüşü sırasında polise yumruk atan DBP'li vekil Salihe Aydeniz'in TBMM Karma Komisyonu dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verildi. Karma Komisyonun, koyuya ilişkin hazırlayacağı raporun 29 Temmuz'da Genel Kurula sunulması bekleniyor.

Kadıköy'de geçtiğimiz aylarda bir grup tarafından terörist başı Abdullah Öcalan'a destek yürüyüşü gerçekleştirilmek istenmiş fakat yürüyüş, polis ekipleri tarafından engellenmişti. Kalabalıkta polisin durmasından faydalanan DBP Milletvekili Salihe Aydeniz de polise yönelik yumruklu saldırı gerçekleştirmişti.

DOKUNULMAZLIĞININ KALDIRILMASINA KARAR VERİLDİ

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, İstanbul'daki izinsiz gösteride polise yumruklu saldırıda bulunan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi.

TOPLANTI 12 SAAT SÜRDÜ

Karma Komisyonun, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığındaki toplantısı yaklaşık 12 saat sürdü. Toplantıda, "terör örgütü propagandası yapma", "kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme", "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ile "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunlara katılma" iddiasıyla hakkında 5 dokunulmazlık dosyası hazırlanan DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy çokluğuyla karar aldı.

29 TEMMUZ'DA GENEL KURULA SUNULACAK

Karma Komisyonun, Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin hazırlayacağı raporu 29 Temmuz'da Genel Kurula sunması bekleniyor. Mevzuata göre, dokunulmazlığın kaldırılması yönündeki Karma Komisyon raporları, doğrudan Genel Kurul gündemine giriyor. Genel Kurulda, genel uygulamaya göre açık oylama yapılıyor. Karar yeter sayısı olan 151 oy, dokunulmazlığın kaldırılması için yeterli oluyor.

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Son Dakika Güncel DBP'li vekil Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karar TBMM Karma Komisyonu'nda onaylandı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: DBP'li vekil Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karar TBMM Karma Komisyonu'nda onaylandı! - Son Dakika
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