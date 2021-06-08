Üye Girişi
Son dakika! TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu toplandı - Son Dakika

Son dakika! TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu toplandı

08.06.2021 18:32
Son dakika! TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu toplandı, System.String[]

Son dakika haber: Meclis Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Türkiye'nin Kyoto Protokolü'ne taraf olduğunu anımsatarak, "Çok da isabet oldu.

Meclis Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Türkiye'nin Kyoto Protokolü'ne taraf olduğunu anımsatarak, "Çok da isabet oldu. Paris İklim Anlaşması'nı ciddi bir şekilde ele alıp Yüce Meclis'in karar vermesi lazım." dedi.

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu, Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı.

TOBB Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı Saygın Baban, buradaki sunumunda Türkiye'nin, Paris İklim Anlaşması'nı onaylamayan tek G20 ülkesi olduğunu söyledi. Bu anlaşmaya taraf olunması halinde Türkiye'nin bir emisyon azaltma hedefi belirleyeceğine işaret eden Baban, daha sonraki süreçte bu hedefe uyulması gerektiğini kaydetti. Baban, Dünya Bankası başta olmak üzere birçok kuruluşun, ülkelere yönelik kredi programlarını emisyon azaltım hedeflerine göre belirlediğine dikkati çekerek, serbest ticaret anlaşmalarının ve dış politikaların belirlenme sürecinin de bu hedeften etkilendiğini belirtti.

Sıfır atık konusunda Türkiye'nin çok ciddi bir ekonomisi bulunduğunu vurgulayan Baban, bütün bakanlıklar ve kuruluşların yol haritası belirlemesi gerektiğini ifade etti.

TOBB'un Avrupa Yeşil Mutabakatı Çalışma Grubu ve Avrupa Yeşil Mutabakatı Çalışma Komitesi bulunduğunu anlatan Baban, bu grup ve komitenin çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

Birçok küresel firmanın, ürünlerinin ne kadarını geri dönüştürülmüş iplikten kullandığına bakarak şirket seçtiğini anlatan Baban, "Şirketlerin geri dönüşüm konusundaki kuralları bizim rekabetçiliğimize etki ediyor." diye konuştu.

Yeşil dönüşüme katkı için kamu stratejisine dayalı olarak yerel intibak haritalarının oluşturulmasını öneren Baban, Niyet Belgesi ile 2050 için net sıfır emisyon hedeflerinin özel sektörle birlikte belirlenmesi gerektiğini kaydetti. Baban, "İş dünyasına 'çevreyi kirleten' bir kitle olarak bakılıyor. Bu hepimizin ortak geleceği, ne görev verilirse bizler yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Davut Çetin, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylamamasının iş dünyasına sorun çıkardığını savunarak, "Türkiye'nin ilk olarak Paris İklim Anlaşması'nı onaylaması gerektiğini düşünüyoruz." görüşünü bildirdi.

"Türkiye, çıkarlarına aykırı durumların ortadan kalkmasını istiyor"

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, Türkiye'nin, Paris İklim Anlaşması'ndaki çıkarlarına aykırı durumların ortadan kaldırılmasını istediğini söyledi.

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, ilkokuldan itibaren çevrenin korunmasına ilişkin bilinç verilmesi, öte yandan su kullanımında tasarruf bilincinin de tüm bireylere aşılanması gerektiğini vurguladı.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Paris İklim Anlaşması'nın TBMM'deki onay sürecinin tamamlanmadığını belirterek, "Bunu onaylamazsak kaybedeceğimiz çok fazla şey olacak gibi görünüyor." ifadesini kullandı.

Komisyon Başkanı Eroğlu, Türkiye'nin, Kyoto Protokolü'ne taraf olduğunu anımsatarak, "Kyoto Protokolü'ne taraf olduk, çok da isabet oldu. Paris İklim Anlaşması'nı ciddi bir şekilde ele alıp Yüce Meclis'in karar vermesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Eroğlu, komisyonun çözüme yönelik bir eylem planı hazırlayacağını ve son toplantısına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u davet edeceklerini bildirdi.

Komisyon üyelerine, çalışma süresinin uzatılmasına ilişkin görüşlerini de soran Eroğlu, olumlu yanıt alması üzerine bir ay ek süre talep edeceklerini açıkladı.

"Ülkemize olası maliyeti 1,8 milyar avro"

TÜSİAD Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Başkanı Fatih Özkadı, İngiltere ve ABD başta olmak üzere birçok ülkenin, ambalaj malzemelerinde bazı ürünlerin kullanılmaması veya geri dönüştürülmüş ürün kullanılması konusunda çok önemli kısıtlamalar getirmeyi planladığını anlattı.

TÜSİAD Yeni İklim Rejimi Raporu 2020 kapsamında değerlendirmelerde bulunan Özkadı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) Türkiye için bir risk olduğu kadar, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen bir dönüşümün aracı olarak yepyeni bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Unsurları kararlılıkla saptanmış bir stratejik dönüşüm çerçevesinde, emisyon azaltımını, elde edilen fonların şirketlerin yeşil dönüşümü amacıyla kullanılmasını, yenilenebilir enerji ile enerji verimliliğini merkeze alan alternatif bir Yeşil Ekonomik Dönüşüm senaryosu sayesinde gerek milli gelirde, gerekse sera gazı emisyonlarında anlamlı iyileştirmelerin sağlanabileceği öngörülmektedir. Böyle bir modelde, 2030 itibarıyla ton başına 50 avro vergi uygulanacak senaryo ile kıyaslandığında GSYİH'nin yüzde 6,6 daha yüksek olacağı hesaplanmıştır. AYM altında 50 avro vergi uygulanmasının ülkemize olası maliyeti 1,8 milyar avrodur."

"İklim değişikliği Kovid-19'dan daha sert gelecek." ifadesini kullanan Özkadı, "Paris Anlaşması ile ulaşılan geniş çaplı mutabakatın devletlerin ve kurumların etkili bir politika oluşturmasında ve uygulamasında önemli bir fırsat yarattığına inanıyoruz. Paris İklim Anlaşması'nı stratejik önceliğimiz olarak benimsiyoruz." diye konuştu.

Komisyon Başkanı Eroğlu, hem TOBB hem de TÜSİAD yöneticilerinden bu konudaki yol haritalarını belirleyerek komisyona iletmelerini istedi.

Milletvekili, Türkiye, Kyoto, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika! TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu toplandı - Son Dakika


Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: 13 Eylülden önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak 23:13 Sağlık Bakanı Koca: 13 Eylülden önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak Prof. Dr. Görür'den Ulaştırma Bakanı'nın deniz salyası çıkışına itiraz: Umarım şaka yapmıştır 22:34 Prof. Dr. Görür'den Ulaştırma Bakanı'nın deniz salyası çıkışına itiraz: Umarım şaka yapmıştır Aboubakar'dan Beşiktaş'a büyük çalım! Al Nassr'a transfer oldu 22:14 Aboubakar'dan Beşiktaş'a büyük çalım! Al Nassr'a transfer oldu
Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın gönderdiği mesajı ifşa etti 21:44 Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın gönderdiği mesajı ifşa etti Bakan Dönmez, 135 milyar m3'lük doğal gazın enerjiye dönüş görüntülerini paylaştı 21:39 Bakan Dönmez, 135 milyar m3'lük doğal gazın enerjiye dönüş görüntülerini paylaştı İmamoğlu'ndan Bakan Karaismailoğlu'nun deniz salyası çıkışına tepki: Herhalde rüyasında gördü 21:13 İmamoğlu'ndan Bakan Karaismailoğlu'nun deniz salyası çıkışına tepki: Herhalde rüyasında gördü
Çılgın turist Beyrut'ta hayatını kaybetti! 36 metre yükseklikten atlamıştı 18:22 Çılgın turist Beyrut'ta hayatını kaybetti! 36 metre yükseklikten atlamıştı Karikatürist Kaan Ertem, 53 yaşında hayatını kaybetti 17:43 Karikatürist Kaan Ertem, 53 yaşında hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
18:22 Çılgın turist Beyrut'ta hayatını kaybetti! 36 metre yükseklikten atlamıştı
18:18 Erol Bulut'un eski öğrencileri transfer oluyor! Cisse ve Thiam Gaziantep'e gidiyor
18:06 Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı
17:45 Bodrum sahilleri normalleşmenin ardından doldu taştı
17:40 Güvenlik görevlisi doktor kılığına girip ameliyat yaptı! Pakistan'lı yaşlı kadın hayatını kaybetti
17:36 Mehmet Topal, Başakşehir'den ayrıldı
17:35 Bülent Ersoy'un çanta operasyonu! Türkiye'de bulamadığı iki lüks çanta için yurt dışına arkadaşını gönderdi
17:27 "Bosna Kasabı" olarak bilinen Mladic'in ömür boyu hapsi onandı
17:12 Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
17:09 FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı
Masumlar Apartmanı'nın sezon finalinde sürpriz son! Başrol oyuncusu diziye veda etti Masumlar Apartmanı'nın sezon finalinde sürpriz son! Başrol oyuncusu diziye veda etti         
23:21
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokat atan kişi dövüş ustası çıktı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokat atan kişi dövüş ustası çıktı         
23:11
Rektör Bulu'dan Kılıçdaroğlu'nun Rektör Bulu'dan Kılıçdaroğlu'nun "Hoca bile olamazsın" sözlerine yanıt: O üniversitede 8 sene ders verdim         
22:34
İlber Ortaylı yine yaptı yapacağını! Cansu Canan Özgen'den sonra bir 'maşallah' da Hülya Avşar'a İlber Ortaylı yine yaptı yapacağını! Cansu Canan Özgen'den sonra bir 'maşallah' da Hülya Avşar'a         
22:08
Diyarbakır'da bombalı araçla saldırı girişimi olayında 2 tutuklama Diyarbakır'da bombalı araçla saldırı girişimi olayında 2 tutuklama         
21:42
Başörtülü akademisyene saldırıya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müdahil oluyor Başörtülü akademisyene saldırıya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müdahil oluyor         
21:33
Mahkeme başkanı Esat Toklu'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu! Otel ödeme dekontunu da yayınladı Mahkeme başkanı Esat Toklu'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu! Otel ödeme dekontunu da yayınladı         
19:42
Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı         
18:06
Süleyman Soylu'nun şirketi Engin Sigorta, Özgür Özel ve Sedat Peker'in iddialarını yalanladı Süleyman Soylu'nun şirketi Engin Sigorta, Özgür Özel ve Sedat Peker'in iddialarını yalanladı         
16:29
Müsilaj'ın su altındaki etkisi görüntülendi! Dalış eğitmeni: Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor Müsilaj'ın su altındaki etkisi görüntülendi! Dalış eğitmeni: Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor         
15:48
Merve Boluğur olay yaratacak sözleriyle yine gündemde: Egzozu bozuk kamyon gibiyim Merve Boluğur olay yaratacak sözleriyle yine gündemde: Egzozu bozuk kamyon gibiyim         
15:15
Türk mafya lideri, uluslararası organize suç örgütünü yanlışlıkla çökertti Türk mafya lideri, uluslararası organize suç örgütünü yanlışlıkla çökertti         
14:55
ATM'deki açığı fark ettiler, 625 bin liralık vurgun yaptılar ATM'deki açığı fark ettiler, 625 bin liralık vurgun yaptılar         
13:21
Dede mesleğini modern tesiste sürdürüyorlar! Gül yağının litresini 42 bin liradan ihraç ediyorlar Dede mesleğini modern tesiste sürdürüyorlar! Gül yağının litresini 42 bin liradan ihraç ediyorlar         
13:16
20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı 20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı         
11:08
Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı         
10:05
Kızı ortağına kaçtı, babanın gözü döndü! Kızına kurşun yağdırdı Kızı ortağına kaçtı, babanın gözü döndü! Kızına kurşun yağdırdı         
09:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2021 23:59:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement