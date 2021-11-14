AFYONKARAHİSAR - TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı Eroğlu, Afyonkarahisar'da konuştu - Son Dakika

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, "Bu coğrafyada ayakta kalmanın yegane yolu güçlü olmaktan geçiyor. Güç de enerji de gençlerde olduğu için onlara sahip çıkalım."dedi.

Eroğlu, İlim Yayma Cemiyeti Afyonkarahisar Şubesi'ndeki "Milli İrade Platformu İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, dünyada en önemli hususlardan birinin gençlik olduğunu söyledi.

Gençliğin geleceğin teminatı olduğunu dile getiren Eroğlu, şöyle konuştu:

"Biz her şeyi gençlere devredeceğiz. Onlar da daha sonraki nesillere teslim edecek. Dolayısıyla bütün gençlerimizi ayrım yapmadan hepsini kucaklamamız lazım. Hepsine büyük hedefleri, birlik, beraberlik, kardeşliği, tek millet, bayrak ve vatan idealini mutlaka benimsetmemiz lazımdır. Çünkü bu coğrafyada ayakta kalmanın yegane yolu güçlü olmaktan geçiyor. Güç de enerji de gençlerde olduğu için onlara sahip çıkalım."

Eroğlu, gönül coğrafyasının son kalesinin Türkiye olduğunu vurgulayarak, "Burayı yıkmak için o kadar çok çalışıyor ki hayal bile edemezsiniz. Bizim bildiklerimizi bilseniz yerinizde duramazsınız. Tabii bazı bilgileri bizler biliyoruz ama bunu söylemek herkese mümkün olmuyor. Devletin belli sırları vardır. Dolayısıyla 2020 yılında biz, Afyonkarahisar'da Sevgi Yılı Projesi'ni başlattık. Bu proje çok faydalı oldu. Çünkü her kesim milli ve manevi değerlerimizi öğrenmeye başladı. Hatta bu sene de 'Aile Yılı' başlattık."dedi.

-"Bizde muhteşem gençler var"

Eroğlu, Ilısu Barajı açılışına giderken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aile ve gençlere sahip çıkılması ve eğitim konularında özel görüşme yaptığını belirterek, kendisinin de 2022'de bütün Türkiye'de seferberlik başlaması için hazırlık yapılması talimatını verdiğini hatırlattı.

Kendisinin de Düzce, Uşak, Kütahya, Karaman ve Konya ziyaretlerinde valilere de ailenin önemi ve gençlik konularının proje halinde çalışılması gerektiğini anlattığını söyleyen Eroğlu, "Bizde muhteşem gençler var. Onlar heba olmasın. Eğitimle ilgili çalışmalar yapalım. Önümüzdeki yıllarda biz, aile, eğitim, gençlik ve kültür konularına önem vermemiz gerekiyor. Bu dört konuya odaklanalım. Çünkü milleti ayakta tutan unsurlar bunlardır." diye konuştu.

Programa, İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, İl Başkan Yardımcısı Fatih Okyar ve sivil toplum kuruşu temsilcileri katıldı.