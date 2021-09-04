Son Dakika: TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun görevden alındı, yerine Abdülkerim Murat Atik getirildi.

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Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun görevden alındı. Yerine ise Abdülkerim Murat Atik getirildi.

EYLÜL 2019'DA GÖREVE GELMİŞTİ

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na 20 Eylül 2019'da getirilen Ali İhsan Uygun, Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle gece yarısı görevinden alındı.

Ali İhsan Uygun

2020 YILINDA 3.8 MİLYAR LİRA ZARAR AÇIKLANMIŞTI

TCDD 2020 yılında 3.8 milyar lira zarar etmişti. Görevden alınan Ali İhsan Uygun, geçtiğimiz temmuz ayında yaptığı açıklamada kurumun bu yıl 3.2 milyar lira zarar etmesini beklediklerini ifade etmişti.

YENİ GENEL MÜDÜR SUN GROUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Ali İhsan Uygun'dan boşalan göreve Sun Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkerim Murat Atik getirildi. 1993 yılından bu yana ticari faaliyet gösteren Sun Group, 28 Aralık 2020'de Ulaştırma Bakanlığı'ndan demiryolları için Türkiye'nin ilk özel yolcu taşıma lisansını alan şirket olmuştu. Japon HIS Global şirketi ile birlikte Kapadokya Ekspresi adı ile 40 milyon euro tutarındaki yatırımla turizm amaçlı yataklı tren işletmeciliği için çalışmalarını yürüten şirketin başındaki ismin devlet kuruluşu olan TCDD'nin başına getirilmesi dikkat çekti.