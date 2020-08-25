Son dakika! TCG Kınalıada (F-514) korveti İnebolu sahiline demirledi

Son dakika haberleri: Türkiye'nin milli savaş gemisi TCG Kınalıada (F-514), Atatürk'ün İnebolu'ya gelişi, Şapka ve Kıyafet İnkılabı'nın 95. yıl dönümü kapsamında İnebolu ilçesine geldi.

Türkiye'nin milli savaş gemisi TCG Kınalıada (F-514), Atatürk'ün İnebolu'ya gelişi, Şapka ve Kıyafet İnkılabı'nın 95. yıl dönümü kapsamında İnebolu ilçesine geldi. Atatürk'ün İnebolu'ya gelişi, Şapka ve Kıyafet İnkılabı'nın 95. yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İnebolu Anadolu Lisesi tarih öğretmeni Ahmet İmam yaptı. Atatürk'ün 25 Ağustos 1925'te İnebolu'ya geldiğini ve üç gün kaldığını belirten İmam, "27 Ağustos Perşembe günü Mustafa Kemal Atatürk, tarihi 'Şapa Nutku'nu İnebolu Türk Ocağı'nda söyledi. Türk inkılap tarihinin ve atılımların en önemli nutku böylelikle İnebolu'da gerçekleşmiş oldu." dedi. Konuşmanın ardından program sona erdi. Atatürk'ün İnebolu'ya gelişi, Şapka ve Kıyafet İnkılabı'nın 95. yıl dönümü kapsamında İnebolu açıklarında demirleyen TCG Kınalıada (F-514) korveti, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle ziyarete açılmadı. Vatandaşlar, sahile yakın bir noktada demirleyen geminin fotoğrafını çekti.

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 14:13

Kaynak: AA

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