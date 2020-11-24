Son Dakika | TCMB-2021 yatırım harcamalarında yüzde 48.4 artış öngörüldü - Son Dakika

Son Dakika | TCMB-2021 yatırım harcamalarında yüzde 48.4 artış öngörüldü

24.11.2020 11:45
Son Dakika | TCMB-2021 yatırım harcamalarında yüzde 48.4 artış öngörüldü, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre İmalat sanayi genelinde güz döneminde, brüt yatırım harcamaları, cari fiyatlarla artış oranı yıllık bazda yüzde 23.2 ile Bahar döneminde öngörülenden daha düşük gerçekleşirken, 2021 yılı yatırım harcamalarının yüzde 48.4 artacağı öngörülüyor.

İmalat sanayi genelinde güz döneminde, brüt yatırım harcamaları, cari fiyatlarla artış oranı yıllık bazda yüzde 23.2 ile Bahar döneminde öngörülenden daha düşük gerçekleşirken, 2021 yılı yatırım harcamalarının yüzde 48.4 artacağı öngörülüyor.

Merkez Bankası'nın (TCMB) - 2020 yılı Güz Dönemi Yatırım Anketi sonuçlarına göre; "2021 yılında yapılması öngörülen brüt yatırım harcamalarının 2020 yılına göre yüzde değişimi, işyerleri büyüklük grupları itibarıyla değerlendirildiğinde, 2020 yılı yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre artış oranının, üretimde çalışan sayısı 50 ile 249 arasında olan işyerleri (BG2) ve üretimde çalışan sayısı 250 ile 499 arasında olan işyerleri (BG3) gruplarındaki işyerlerinde sırasıyla yüzde 36.0 ve yüzde 17.3 ile bahar döneminde öngörülenden daha yüksek olduğu, üretimde çalışan sayısı 500 ve üzerinde olan işyerleri (BG4) grubundaki işyerlerinde ise yüzde 21.9 ile bahar döneminde öngörülenden daha düşük gerçekleştiği görülüyor."

Güz dönemi anket sonuçlarına göre, imalat sanayi genelinde 2021 yılı yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre cari fiyatlarla yüzde 48.4 artacağı öngörülüyor.2021 yılında yapılması öngörülen yatırımların bir önceki yıla göre değişimi işyerlerinin büyüklük grupları itibarıyla değerlendirildiğinde, yüzde 49.2 ile en yüksek artışın [BG4] grubundaki işyerlerinde öngörüldüğü, onu sırasıyla yüzde 44.2 ve yüzde 25.9 ile [BG3] ve [BG2] grubundaki işyerleri izliyor.Diğer yandan 2021 yılında [BG2] dışındaki diğer büyüklük gruplarındaki işyerleri 2020 yılına göre daha yüksek bir yatırım artışı öngörüyor.Yatırımlar amaçlarına göre değerlendirildiğinde, 2020 yılında imalat sanayi genelinde yatırımların daha çok yıpranmış tesis ve ekipmanların değiştirilmesine yönelik oldu, onu sırasıyla üretimde verimliliğin artırılması, üretim kapasitesinin artırılması ve diğer yatırım hedeflerinin izledi.İşyerlerinin büyüklük gruplarına göre yapılan değerlendirmeye göre, 2020 yılındaki yatırımların tüm büyüklük gruplarında daha çok yıpranmış tesis ve ekipmanların değiştirilmesi amacına yönelik oldu ve onu üretimde verimliliğin artırılması amacı izledi. 2021 yılında imalat sanayi genelinde yatırımların daha çok yıpranmış tesis ve ekipmanların değiştirilmesine yönelik olacağı, onu sırasıyla üretimde verimliliğin artırılması, üretim kapasitesinin artırılması ve diğer yatırım hedeflerinin izleyeceği öngörülüyor.İşyerlerinin büyüklük gruplarına göre yapılan değerlendirmeye göre, 2021 yılındaki yatırımların tüm büyüklük gruplarında daha çok yıpranmış tesis ve ekipmanların değiştirilmesi amacına yönelik olacağı ve onu üretimde verimliliğin artırılması amacının izleyeceği öngörülüyor. Yatırımları etkileyen unsurlar 2020 ve 2021 yılları için değerlendirildiğinde, imalat sanayi genelinde bütün faktörlerin yatırımları artırıcı yönde etkilediği görülürken, talep faktörünün yatırımları etkileyen en önemli unsur olduğu gözleniyor. İşyerlerinin büyüklük grupları itibarıyla yapılan değerlendirmeye göre, talep faktörünün tüm büyüklük gruplarında da yatırımları etkileyen en önemli unsur olduğu gözleniyor. (Grafik)


Son Dakika | TCMB-2021 yatırım harcamalarında yüzde 48.4 artış öngörüldü
Son Dakika | TCMB-2021 yatırım harcamalarında yüzde 48.4 artış öngörüldü
Son Dakika | TCMB-2021 yatırım harcamalarında yüzde 48.4 artış öngörüldü
Son Dakika | TCMB-2021 yatırım harcamalarında yüzde 48.4 artış öngörüldü
Son Dakika | TCMB-2021 yatırım harcamalarında yüzde 48.4 artış öngörüldü
Son Dakika | TCMB-2021 yatırım harcamalarında yüzde 48.4 artış öngörüldü
Son Dakika | TCMB-2021 yatırım harcamalarında yüzde 48.4 artış öngörüldü

Merkez Bankası, Yatırım, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | TCMB-2021 yatırım harcamalarında yüzde 48.4 artış öngörüldü - Son Dakika Ekonomi


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