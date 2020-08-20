Son dakika! TCMB: Alınan kararlarla piyasadan yaklaşık 17 milyar TL ve 8,5 milyar dolar karşılığı döviz ve...
Gelen son dakika haberlerine göre TCMB: Alınan kararlarla piyasadan yaklaşık 17 milyar TL ve 8,5 milyar dolar karşılığı döviz ve altın cinsinden likiditenin çekilmesi beklenmektedir.
TCMB: Alınan kararlarla piyasadan yaklaşık 17 milyar TL ve 8,5 milyar dolar karşılığı döviz ve altın cinsinden likiditenin çekilmesi beklenmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 14:41
Kaynak: AA
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