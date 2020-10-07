Son dakika! TCMB geleneksel yöntemli repo ihalesinde faiz yüzde 12.91

Merkez Bankası (TCMB) önceki hafta yapılan 200 bazpuanlık faiz artırımından bu yana geleneksel yöntemle açtığı üçüncü repo ihalesinde ortalama basit faiz, Salı günü düzenlenen ihaledi oluşan yüzde 12.48'den yüzde 12.91'e yükseldi.
TCMB'nin 10 milyar lira verdiği geleneksel yöntemli 3 Kasım vadeli repo ihalesine 36.5 milyar lira teklif geldi.Faizini katılımcıların belirlediği, bir ay vadeli geleneksel repo ihalesinde oluşan faizler son üç repo ihalesinde ortalama yüzde 12.20 ile yüzde 12.50 düzeyindeydi.TCMB önceki haftaki faiz artırımından bu yana yalnızca bir kez, yüzde 10.25'e yükselen politika faizinden miktar yöntemiyle repo ihalesi açtı ve 5.0 milyar lira verdi.Böylece, TCMB miktar yöntemli repo ihalelesini 7 Ağustos'tan sonra fonlama kompozisyonunda ilk kez 25 Eylül'de kullanmış oldu. TCMB Para Piyasası Kurulu'nun önceki hafta Perşembe günü düzenlenen toplantısında, politika faizini yüzde 8.25'den yüzde 10.25 düzeyine yükseltildi.
- Kaynak: DHA
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