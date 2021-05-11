Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler Mart ayında 363 milyon dolar olarak gerçekleşirken, aynı ayda portföy yatırımlarında net çıkışlar 5 milyar 699 milyon doları buldu.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, resmi rezervler Mart ayında net 6 milyar 169 milyon dolar azaldı.

Bu dönemde, yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında 1 milyar 33 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında da 915 milyon doları net satış yaptı.Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar 229 milyon dolar ve genel hükümet 3 milyar 649 milyon doları net geri ödeme yaptı.Yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3 milyar 648 milyon dolar artarken, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1 milyar 775 milyon dolar artarken, Türk Lirası cinsinden 720 milyon dolar net azaldı ve toplam 1 milyar 55 milyon doları net artış belirlendi.Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 374 milyon dolar ve 202 milyon dolar net kullanım, genel hükümet de 136 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.