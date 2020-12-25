Reel kesim güveni arttı - Son Dakika

Reel kesim güveni arttı

25.12.2020 10:37
Reel kesim güveni arttı, System.String[]

Reel kesim güven endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre 3 puan artarak 110,4 seviyesinde gerçekleşti.

Reel kesim güven endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre 3 puan artarak 110,4 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) Aralık'ta bir önceki aya göre 3,0 puan artarak 110,4 seviyesinde gerçekleşti.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin ise bir önceki aya göre güçlendiği gözlendi.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre zayıfladığı görülmektedir. Mevcut mamul mal stoklarının seviyesine ilişkin olarak, bir önceki ayda mevsim normallerinin üzerinde olduğunu bildirenler lehine olan seyrin mevsim normallerinin altında olduğunu bildirenler lehine döndüğü gözlendi.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde ve ihracat sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği, iç piyasa sipariş miktarında ise bir önceki ayda azalış bekleyenler lehine olan seyrin artış bekleyenler lehine döndüğü görüldü. Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin zayıfladığı, gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlendiği gözlendi.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin zayıfladığı, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlendiği görüldü. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin de güçlenerek devam ettiği gözlendi. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1,1 puan artarak yüzde 15,8 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 12,0'a, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 10,5'e gerilerken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 77,5'e yükseldi.

2020 yılı Aralık ayında İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 736 işyerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi. - İSTANBUL

Reel kesim güveni arttı
Reel kesim güveni arttı
Reel kesim güveni arttı
Reel kesim güveni arttı
Reel kesim güveni arttı
Reel kesim güveni arttı
Reel kesim güveni arttı

İhracat, Türkiye, Aralık, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Reel kesim güveni arttı - Son Dakika Ekonomi


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