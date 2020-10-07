Son dakika! TCMB repo ihalesiyle piyasaya 5 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 4 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 5 milyar lira verdi.

İhaleye, 23 milyar 450 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz sırasıyla yüzde 12,81, 12,91 ve 13,01 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise sırasıyla yüzde 13,60, 13,71 ve 13,82 seviyesinde gerçekleşti.