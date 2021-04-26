Son dakika... TCMB-Yatırım harcamaları bahar döneminde yüzde 26.3 yükseldi

Yatırım harcamaları, bahar döneminde, yıllık bazda yüzde 26.3 ile, güz döneminde öngörülenden daha çok yükseldi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, büyüklük grupları itibarıyla, 2020 yılında yapılan brüt yatırım harcamalarının bir önceki yıla göre artış oranı,