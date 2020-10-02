Son dakika: Tecavüz iddiasına 6 gözaltı - Son Dakika

Son dakika: Tecavüz iddiasına 6 gözaltı

Son dakika haberlerine göre Tecavüz iddiasına 6 gözaltı KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde, 16 yaşındaki G.D.'nin tecavüze uğrayıp hamile kaldığı iddiası üzerine jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 1'i kadın 6 kişi gözaltına alındı.

Son dakika: Tecavüz iddiasına 6 gözaltı, System.String[]

Tecavüz iddiasına 6 gözaltı
KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde, 16 yaşındaki G.D.'nin tecavüze uğrayıp hamile kaldığı iddiası üzerine jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 1'i kadın 6 kişi gözaltına alındı.
Antalya'da yaşayan Cennet D., katıldığı bir televizyon programında Pazarcık'ta babasının yanında kalan kızı G.D.'ye 4 kişinin tecavüz ettiğini öne sürüp, 2 aylık hamile olduğunu söyledi. Cennet D. ayrıca, Antalya Kemer Jandarma Komutanlığı'na giderek kızına tecavüz edenler hakkında şikayetçi oldu.
Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, başlatılan soruşturma kapsamında dün sabah çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda M.G. (25), F.K. (24), N.A. (21), A.M.K. (23), A.A. (19) ve K.C. (17) gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan şüphelilerden A.A. ve K.C. serbest bırakılırken, M.G., F.K., N.A. ve A.M.K. ise çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 00:52 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Tecavüz iddiasına 6 gözaltı - Son Dakika

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