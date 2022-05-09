Son dakika: TED Edirne Koleji Kürek Kulübü sporcuları ilk resmi yarışlarında 2 altın madalya kazandı - Son Dakika
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Son dakika: TED Edirne Koleji Kürek Kulübü sporcuları ilk resmi yarışlarında 2 altın madalya kazandı

09.05.2022 16:43
Son dakika: TED Edirne Koleji Kürek Kulübü sporcuları ilk resmi yarışlarında 2 altın madalya kazandı

Son dakika gündem haberi: Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Sapanca'da düzenlenen Bahar Kupası Kürek Yarışları'na katılan TED Edirne Koleji Kürek Kulübü sporcuları 2 altın madalya kazandı.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Sapanca'da düzenlenen Bahar Kupası Kürek Yarışları'na katılan TED Edirne Koleji Kürek Kulübü sporcuları 2 altın madalya kazandı.

TED Edirne Koleji Kurucusu ve Kürek Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Nesim İba, gazetecilere yaptığı açıklamada kulüp sporcularının gece gündüz demeden gösterdikleri çaba ve fedakarlıkların meyvelerini almaya başladıklarını belirtti.

Sporcuları tebrik eden İba, öğrencilerin kendilerine büyük gurur yaşattığını belirterek başarılarının devamını diledi.

-"Biz zirvede kalmak için daha çok çalışacağız"

TED Edirne Koleji Kürek Takımı Antrenörü Mehmet Keskin ise sporcuların çok çalışarak bu başarıyı elde ettiğini anlattı.

Özellikle hem akademik kariyerler hem de sporu bir arada götürmenin zor olduğunu ifade eden Keskin, konuşmasına şöyle devam etti.

"Ama bizim sporcularımız ikisini birlikte yapılabileceğini gösterdiler. Okuldan çıkıyorlardı ve antrenmana geliyorlardı. Sporcularımız bunları yaptılar. Bazı günler çift antrenman yaptılar. Elleri açıldı fakat ona rağmen çalıştılar. Başarıda bu şekilde geldi.

Biz yolun çok başındayız henüz 1 sene olmadı. İlk resmi yarışmamızda da güzel bir başarı elde ettik. Önümüzde Türkiye Kupası ve Türkiye Şampiyonası var. 4 Haziran'da bir festivalimiz var. Bunlar için ciddi bir şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Biz zirvede kalmak için daha çok çalışacağız."

Sporcular da başarının sırrının çok çalışmaktan geçtiğini, büyük emekler verdikleri kürek sporunda ciddi şekilde çalışarak daha büyük başarılara imza atacaklarını belirttiler.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: TED Edirne Koleji Kürek Kulübü sporcuları ilk resmi yarışlarında 2 altın madalya kazandı - Son Dakika


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