Son Dakika | Tedavisi için Erdoğan devreye girmişti; minik Sercan ameliyat edildi - Son Dakika

Son Dakika | Tedavisi için Erdoğan devreye girmişti; minik Sercan ameliyat edildi

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tedavisi için devreye girdiği Manisalı hidrensefali hastası 2 yaşındaki Sercan Gezenler, tedavi için geldiği İzmir'de ameliyat oldu.

Son Dakika | Tedavisi için Erdoğan devreye girmişti; minik Sercan ameliyat edildi, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tedavisi için devreye girdiği Manisalı hidrensefali hastası 2 yaşındaki Sercan Gezenler, tedavi için geldiği İzmir'de ameliyat oldu. Gezenler ailesi başarılı geçen ameliyatın ardından büyük sevinç yaşadı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan ve doğuştan hidransefali rahatsızlığı bulunan 2 yaşındaki Sercan'ın durumunu İHA'nın gündeme getirmesinin ardından doktorlar ve hayırseverler seferber olmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da baba Ferdi Gezenler'i telefonla arayarak minik çocuğun sağlık durumu hakkında bilgi almıştı. Yaklaşık 5 dakika süren telefon görüşmesinde minik çocuğun rahatsızlığını baba Ferdi Gezenler'den dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuğun tedavisi için önce Manisa ve İzmir'de doktorlar tarafından yeniden kontrollerin yapılacağını, eğer bir sonuç alınamazsa Ankara'ya getirilerek Ankara Şehir Hastanesinde kendi doktorları tarafından ne gerekiyorsa yapılacağını söylemişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından baba Ferdi Gezenler, dün sabah saatlerinde tedavi için oğlu Sercan Gezenler ile birlikte İzmir'e geldi. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kontrollerine başlanan Sercan için buradaki doktorlar ve personeller seferber oldu. Ameliyat olmasına karar verilen Sercan bıçak altına yatarken, doktorlar ameliyatın başarılı geçtiği müjdesini baba Ferdi Gezenler'e iletti. Müjdeli haberi alan Ferdi Gezenler, hastane personeline ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletirken, oğlu taburcu olduğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evinde ağırlamak istediğini dile getirdi.

"HIZIR GİBİ YETİŞTİ, ÇOCUĞUMU KURTARDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesiyle tedavisine başlanan ve ameliyat edilen Sercan'ın babası Ferdi Gezenler, emeği geçenlere teşekkür etti. Gezenler, "Çok duygulu anlar yaşadım dünden beri. Tüm hastane personeli çocuğum için seferber oldu. Çocuğumun 2 yıldır gerçekleşemeyen ameliyatı burada başarılı bir şekilde yapıldı. Sercan ameliyattan çıktı ve şu anda yoğun bakımda gözetim altında tutuluyor. Buradaki doktorlara çok teşekkür ederim. Bize ses olan, sesimizi duyan yurt içi ve yurt dışındaki tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim. ve en önemlisi de Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun, Hızır gibi yetişti, çocuğumu kurtardı" açıklamasında bulundu.

"ÇOK BAŞKA DUYGULAR YAŞADIM"

Doktorların ameliyatın başarılı geçtiği müjdesini verince duygu dolu anlar yaşadığını ifade eden Gezenler, "Doktorlar bana 'Gözünüz aydın, ameliyat başarıyla gerçekleşti' dediğinde çok başka duygular yaşadım. Haberi öğrenen tüm yakınlarım, ailem hepsi aradı, sevincimi onlarla da paylaştım. Benim ailem Türkiye'deki herkes oldu. Yurdumuzun dört bir yanında telefonlar geldi, hepsi benim mutluluğumu paylaştı; geçmiş olsun dileklerini paylaştılar. Allah böyle bir hastalığı hiç bir çocuğa göstermesin. Çok zor bir durum" diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN SERCAN'I KUCAĞINA ALMASINI İSTERİM"

Oğlunun iyileşmesini ve hastaneden taburcu olmasını dört gözle bekleyen Ferdi Gezenler, hastaneden çıktıklarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evinde ağırlamak istediğini dile getirdi. Gezenler, "Sercan taburcu olduğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek isterim. İlk yapacağım şeyi daha önce hiç düşünmedim ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sercan'ı kucağına almasını isterim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamak isterim. İmkanım olsa ben onun ayağına gider, ziyaret eder, ellerinden öperim ama imkanım yok. Kendisini evimde ağırlamak isterim" dedi.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 19:32 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Tedavisi için Erdoğan devreye girmişti; minik Sercan ameliyat edildi - Son Dakika


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