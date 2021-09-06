Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2018 yılında damak tedavisi için gittiği özel hastanede siniri kesilince yüz felci geçiren 42 yaşındaki kadın, ağrılarına çare ararken yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Yeliz Demirli'nin eşi Özer Demirli, eşinin kullandığı ilaçların ağır etkileri sebebi ile yaşamını kaybettiğini iddia etti.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Yeliz Demirli (42), 2018 yılında damaklarındaki ağrı sebebi ile İzmit ilçesinde bulunan özel bir diş sağlığı merkezine gitti. Burada uygulanan tedavi sırasında siniri kesilen Yeliz Demirli'nün yüzünün sol bölümü felç oldu. Yaşanan olayın ardından suç duyurusunda bulunan Demirli ailesi bir yandan hukuk mücadelesini sürdürürken, bir yandan da Yeliz Demirli'nin ağrılarına çözüm bulmak için çare aradı. 1 Temmuz tarihinde ağrıları artan ve rahatsızlanan Yeliz Demirli, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra özel bir hastaneye kaldırılan ve 2 kez entübe edilip, 57 gün boyunca yoğun bakımda kalan Yeliz Demirli, hayatını kaybetti.

Hayatını kaybetti

Demirli'nin cenazesi yapılan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. İzmit Yeni Mahalle Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kocaeli Kent Mezarlığında toprağa verildi. Demirli'nin eşi Özer Demirli, eşinin ağrıları için kullandığı ilaçların etkisi ile rahatsızlandığını ve hukuk sürecini sürdüreceklerini söyledi.

"Artık vücudu o ilaçlara tepki veremedi"

Eşi için çözüm bulamadıklarını belirten Özer Demirli, "Yaptıkları hata bu duruma getirdi. Verdikleri ilaçlarda uyuşturucu olduğu için eşimin vücudunu bitirdiler. 3 tane ilaç kullanıyordu. Güçlü ilaçlardı, içlerinde uyuşturucu madde vardı. 3-4 yıldır kullanıyordu. 6 ay önce ben bunun çaresini bulun diye yardım istedim, ama bulamadılar. 1 Temmuz'da rahatsızlandı, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürdük. Orası eşimi entübe edip özel bir hastaneye sevk etti. Dün akşam saatlerinde de vefat etti. 57 gündür yoğun bakımda kaldı, iki sefer entübe edildi. Artık vücudu o ilaçlara tepki veremedi. O yüzden yapacak bir şeyimiz kalmadı. Ağrısı çok vardı. Ama benim hukuksal mücadelem devam ediyor. Ben bunun peşini bırakmayacağım. Gerekirse daha yukarı taşıyacağım" dedi. - KOCAELİ