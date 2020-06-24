Son Dakika | Tefeciler bankaya götürdü, arkadaşına mesaj atarak kurtuldu - Son Dakika

Son Dakika | Tefeciler bankaya götürdü, arkadaşına mesaj atarak kurtuldu

Son dakika haberleri... KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde inşaat malzemeleri satan Numan Hekim K. (27), ekonomik sıkıntıya düşünce para aldığı tefeciler tarafından palet deposuna götürülerek dövüldü.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde inşaat malzemeleri satan Numan Hekim K. (27), ekonomik sıkıntıya düşünce para aldığı tefeciler tarafından palet deposuna götürülerek dövüldü. Kendisinden talep edilen 300 bin lirayı çekmek için bankaya götürülen Numan Hekim K. bir arkadaşına mesaj atıp durumu bildirmesiyle kurtuldu. Polis operasyonuyla gözaltına alınan 4 kişi, tutuklandı.

Gebze'de önceki gün, polisi arayan kişi, inşaat malzemeleri satan arkadaşı Numan Hekim K.'ye bir banka şubesinde zorla işlem yaptırıldığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri, şubeye gitti. Polis, Numan Hekim K. ve E.T.'nin bankada işlem için sırada, T.Ö.'nün ise bankanın önündeki bir araçta beklediğini belirledi. Polis, E.T. ve T.Ö.'yü gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada ise tabanca ele geçirdi.

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Numan Hekim K. borç tahsili için kendisinin dövülüp bir depoda tutulduğunu, bankadan zorla para çektirilmeye çalışıldığını belirtti. Numan Hekim K.'nin ifadesi doğrultusunda M.S. ve M.A.B. de gözaltına alındı.

SABIKALARI KABARIK

E.T.'nin dolandırıcılık, mala zarar verme, uyuşturucu ticareti, hırsızlık, kasten yaralama, yağma gibi suçlardan toplam 27, T.Ö.'nün dolandırıcılık, mala zarar verme, suç delillerini gizleme, hırsızlık, kasten yaralama ve yağma gibi suçlardan 19, M.S.'nin ise kasten yaralama, kasten öldürmeye teşebbüs gibi suçlardan 7 suç kaydının olduğu tespit edildi.

2 TEFECİ PARALARINI İSTEDİ

Numan Hekim K. işlerinin bozulması nedeniyle tefecilerden para aldığını, pazar günü daha önce 90 bin TL para aldığı cezaevinde bulunan A.T.'nin kuzeni E.T.'nin kendisini arayarak görüşmeleri gerektiğini belirttiğini, E.T. ile belirttiği yere gittiğinde, daha önce 75 bin TL para aldığı ve 10 gün önce cezaevinden çıkan U.Ö.'nün de orada olduğunu gördüğünü söyledi. Numan Hekim K.'nin ifadesine göre, E.T. ve U.Ö. buradan da kendisini M.S.'ye ait oto galerisine götürdü. M.S. de bu iki kişiye, kendisini Balçık mevkiinde bulunan palet deposuna götürülmesini belirtti. Numan Hekim K., palet deposuna götürüldüğünde cep telefonu cebinden alındı.

E.T. boş şişeyi kırarak Numan Hekim K.'nin boğazına dayadı. Ancak U.Ö. ise şişeyi alarak attı. Şüpheliler, iple bağladıkları Numan Hekim K.'yi zincir ve kemerle başına ve vücuduna vurularak dövdü. T.Ö. Numan Hekim M.'ye kendisine silahı doğrultarak 300 bin TL vermesi için 2 saat süre verdi, tehditte bulundu. Numan Hekim K. bunun üzerine 125 bin TL alacağı olduğu bir kişiyi aradı, 175 bin TL'yi de babasından alacağını söyledi. M.S. ve U.Ö. depodan ayrılırken, E.T. ve T.Ö. sabaha kadar kendisiyle depoda bekledi.

BANKADA ARKADAŞINA MESAJ ATTI

Bir gün sonra E.T. ve T.Ö. Numan Hekim K. ile birlikte banka şubesine gitti. Numan Hekim K. banka yetkilileriyle görüşme yapması gerektiğini belirterek cep telefonunu alırken, bir arkadaşına, rehin alındığını, acil banka şubesine polis göndermesi yönünde mesaj attı. Arkadaşının durumu bildirmesi üzerine gelen polis ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Polisin gözaltına aldığı E.T., T.Ö., M.S. ve M.A.B. dün işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.  Polis, olayla ilgili olarak U.Ö.'yü arama çalışmalarına devam ediyor.


Banka, Gebze, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:15 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Tefeciler bankaya götürdü, arkadaşına mesaj atarak kurtuldu - Son Dakika
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