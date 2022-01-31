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Son dakika... Tek katlı evde çıkan yangın maddi zararla atlatıldı - Son Dakika

Son dakika... Tek katlı evde çıkan yangın maddi zararla atlatıldı

31.01.2022 14:30
Son dakika... Tek katlı evde çıkan yangın maddi zararla atlatıldı

Son dakika haberleri... Eskişehir'de tek katlı bir evde çıkan, ölen ve yaralananın olduğu yangın maddi hasarla atlatılırken çevrede panik yaşanmasına sebep olduTepebaşı ilçesine bağlı Şarhöyük Mahallesi Hatboyu-2 Caddesi'nde bulunan tek katlı bir evde yangın çıktı.

Eskişehir'de tek katlı bir evde çıkan, ölen ve yaralananın olduğu yangın maddi hasarla atlatılırken çevrede panik yaşanmasına sebep oldu

Tepebaşı ilçesine bağlı Şarhöyük Mahallesi Hatboyu-2 Caddesi'nde bulunan tek katlı bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Evin bahçe kısmındaki kullanılmayan eşyalar yangının büyümesine sebep olurken, adreste 1 hafta öncesine kadar yaşayan bir kadının olduğu öğrenildi. Yaşlı kadının bir süre önce bakım evine yerleştirildiği öğrenildi.

Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. - ESKİŞEHİR

Son dakika... Tek katlı evde çıkan yangın maddi zararla atlatıldı
Son dakika... Tek katlı evde çıkan yangın maddi zararla atlatıldı
Son dakika... Tek katlı evde çıkan yangın maddi zararla atlatıldı
Son dakika... Tek katlı evde çıkan yangın maddi zararla atlatıldı
Son dakika... Tek katlı evde çıkan yangın maddi zararla atlatıldı

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Eskişehir, Tepebaşı, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Tek katlı evde çıkan yangın maddi zararla atlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Tek katlı evde çıkan yangın maddi zararla atlatıldı - Son Dakika
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