Son dakika... Tek kesiden çifte akciğer operasyonu ile hem sağlığına kavuştu, hem de tıp tarihine geçti - Son Dakika

Son dakika... Tek kesiden çifte akciğer operasyonu ile hem sağlığına kavuştu, hem de tıp tarihine geçti

27.03.2021 11:49

Bir son dakika haberine göre - Tek kesiden çifte akciğer operasyonu ile hem sağlığına kavuştu, hem de tıp tarihine geçti Dünya'da nadir görülen immün yetmezlik sendromu Bruton hastalığına ek olarak amfizematöz ve büllöz akciğer hastalığından da muzdarip olan 24 yaşındaki Ahmet Sefa Coşkun, subksifoid videotorakostopi...

- Tek kesiden çifte akciğer operasyonu ile hem sağlığına kavuştu, hem de tıp tarihine geçti

Dünya'da nadir görülen immün yetmezlik sendromu Bruton hastalığına ek olarak amfizematöz ve büllöz akciğer hastalığından da muzdarip olan 24 yaşındaki Ahmet Sefa Coşkun, subksifoid videotorakostopi tekniği ile 4 santimlik tek kesiden çifte akciğer ameliyatı olarak sağlığına kavuştu.

ELAZIĞ - Dünya'da nadir görülen hastalıklardan biri olan immün yetmezlik sendromu Bruton hastalığına ek olarak amfizematöz ve büllöz akciğer hastalığı da yaşayan 24 yaşındaki Ahmet Sefa Coşkun, Dr. Öğretim Üyesi Tayfun Kermenli tarafından uygulanan subksifoid videotorakostopi tekniği ile 4 santimlik tek kesiden çifte akciğer ameliyatı olarak sağlığına kavuştu. Dünyada 'birlikte' nadiren görülen bu rahatsızlığa yönelik olarak Türkiye'de ilk defa yapılan operasyonun literatüre girmesi beklendiği belirtildi.

Sağ ve sol akciğerindeki hava kaçakları (baloncuk) nedeniyle 10 yıldır sıkıntı yaşayan 24 yaşındaki Ahmet Sefa Coşkun, memleketi Yozgat'tan tedavi için Ankara'ya gitti. Ankara'da yapılan değerlendirmeler sonrasında, yapılacak cerrahi girişimin, kalıcı felç ve ölüm riski doğurabileceği yönünde bilgilendirilen Coşkun, araştırmaları sonucu Medical Park Elazığ Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Kermenli'ye ulaştı. Dr. Öğr. Üyesi Kermenli tarafından tetkik sonuçları incelendikten sonra ameliyat olabileceği yönünde olumlu cevap alan Coşkun, Elazığ'a gelerek ameliyata alındı. Coşkun'a Bruton hastalığı ve büllöz amfizematöz akciğer hastalığının bir arada olduğunu, bunun çok nadir bir durum olduğunu Türkiye'de ilk defa kendisine uygulanan 4 santimlik tek kesiden her iki akciğerine yapılan müdahale sonrası sağlığına kavuştuğunu aktaran Coşkun, bu amansız hastalığından kurtulduğu için mutlu olduğunu ifade etti.

"Bir balonu bile şişiremez hale geldim"

Rahatsızlığı hakkında bilgi veren Ahmet Sefa Coşkun, "Akciğerlerimde hava kaçakları vardı. Bu hava kaçakları büyüyerek hava baloncuğu oldu ve bu da bana yaşamımda sıkıntı verdi. Bu sıkıntıyı yaklaşık 10 yıldır yaşıyordum. Yaşadığım sıkıntıdan dolayı gittiğim il dışındaki hastanelerde kontrollere girdim ve 'Bu çok riskli, bunun alınması lazım' dediler. Ben 'alın' dediğimde ise 'Biz alamayız, çok riskli olduğu için ameliyattan çıkamazsın, yoğun bakımın 6 ay sürer, belki ameliyattan sonra felç de olabilirsin' gibi cümleler kullandılar. Yaşım 18 iken başka bir ildeki hastanede kurul toplandı, beni ameliyat edemeyeceklerini, bunun çok riskli olduğunu söylediler. Yaşamım boyunca yüzme, ağırlık kaldırma gibi sporlar yapamadım. Arkadaşlarla şakalaşmam bile yoktu. Yani bu hastalık tüm güzel şeylerden alıkoyuyordu. Ben de çok zorluk çekiyordum. İlerleyen dönemde git gide nefesim daralmaya başladı, bir balonu bile şişiremez hale geldim. Yani o kadar kötüydüm" dedi.

"Tedavim bitince spor yapabileceğim"

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Coşkun, iyileşme dönemi biter bitmez spor yapacağını belirterek, "İnternette akciğer kanseri ve akciğer büyümesi neden oluşur diye araştırma yaparken, Tayfun hocanın literatüre giren bir ameliyat haberini buldum. Okudum, araştırdım ve kendisiyle iletişime geçtim. Diğer gittiğim merkezler riskleri nedeniyle operasyon yapmaya yanaşmazken Tayfun hoca ameliyatı yapabileceğini söyledi, bana hep olumlu bir şekilde yaklaştı. Ben de ona güvenip geldim. Ameliyatımı oldum, şu an sağlığıma kavuştum. Tedavim 1-2 aya tamamıyla bitmiş olacak. Bu süreden sonra yüzme, ağırlık kaldırma ve koşu gibi sporların hepsi hayatımda olacak" diye konuştu.

"Bir ilk olma özelliği taşıyor"

Hastanın ilk geldiğinde durumunun ciddiyetinin farkında olduklarını belirten Op. Dr. Tayfun Kermenli, "Yozgat'tan gelen hastamızda immun yetmezlik dediğimiz, bazı antikorların üretilmemesine bağlı oluşan, dünyada nadir görülen bir hastalık mevcuttu. Ayrıca akciğerinde baloncuklar oluşturan amfizematöz akciğer hastalığı da oluşmuştu. Kendisine öncelikle antikor tedavisini olmasını söyledik, tedaviyi aldı ve ardından 4'üncü gün ameliyatını planladık. Operasyonu, Türkiye'de ilk defa yapılan bir kesi (subksifoid insizyon) tekniği ile gerçekleştirdik. Dünyada büllöz akciğer hastalığı nedeniyle her iki akciğerin ameliyat edildiği birkaç vaka bildirilmiş ancak Bruton hastalığı ile amfizematöz ve büllöz akciğer hastalığının bir arada olduğu, bu teknik ile gerçekleştirilen ilk vaka olması önemlidir. Operasyon sırasında tek kesiden girerek her iki akciğere ulaştık. 'Subksifoid videotorakoskopi' dediğimiz teknikle göğüs kemiğini altındaki bir kesiden girerek bu şekilde her iki akciğere de ulaşabiliyoruz. Böylece sağdan veya soldan ayrı ayrı kesi yapmamıza gerek kalmıyor. Bu sayede hasta hem daha az ağrı çekiyor hem de daha çabuk toparlayıp iyileşiyor" şeklinde konuştu.

Son dakika... Tek kesiden çifte akciğer operasyonu ile hem sağlığına kavuştu, hem de tıp tarihine geçti
Son dakika... Tek kesiden çifte akciğer operasyonu ile hem sağlığına kavuştu, hem de tıp tarihine geçti
Son dakika... Tek kesiden çifte akciğer operasyonu ile hem sağlığına kavuştu, hem de tıp tarihine geçti
Son dakika... Tek kesiden çifte akciğer operasyonu ile hem sağlığına kavuştu, hem de tıp tarihine geçti

Türkiye, Ankara, Elazığ, Yozgat, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika... Tek kesiden çifte akciğer operasyonu ile hem sağlığına kavuştu, hem de tıp tarihine geçti - Son Dakika


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