Son dakika... Tekel bayide zehir ticaretine polis 'dur' dedi - Son Dakika

Son dakika... Tekel bayide zehir ticaretine polis 'dur' dedi

05.01.2021 20:15
Son dakika... Tekel bayide zehir ticaretine polis 'dur' dedi, System.String[]

Son dakika haberine göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde, tekel bayide uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, tekel bayide uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir kişi, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir tekel bayide S.Ç. isimli bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde aldığı bilgi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler, S.Ç. isimli tekel bayi sahibinin evinde ve tekel bayide yaptıkları aramada 1 kilo esrar maddesi, 1 adet ucu kesilmiş tüfek ve 20 adet fişek ele geçirdi.

Gözaltına alındı

Tekel bayide uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - İZMİR

Son dakika... Tekel bayide zehir ticaretine polis 'dur' dedi

Uyuşturucu Ticareti, İzmir, Polis, Tekel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Tekel bayide zehir ticaretine polis 'dur' dedi - Son Dakika


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