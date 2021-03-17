Son dakika: Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligleri salgın tedbirleri altında başlayacak - Son Dakika

Son dakika: Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligleri salgın tedbirleri altında başlayacak

17.03.2021 11:11
Son dakika: Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligleri salgın tedbirleri altında başlayacak, System.String[]

Son dakika haberine göre Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Asbaşkanı Önder Yurdagül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri altında sporcu sağlığını göz önünde bulundurarak, tekerlekli sandalye basketbol branşında ligleri 8 Nisan'dan itibaren başlatacaklarını söyledi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Asbaşkanı Önder Yurdagül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri altında sporcu sağlığını göz önünde bulundurarak, tekerlekli sandalye basketbol branşında ligleri 8 Nisan'dan itibaren başlatacaklarını söyledi.

Yurdagül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 yılı mart ayında o andaki sıralamaya göre ligleri sona erdirdiklerini hatırlattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda 8 Nisan'da Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin tekrar başlatılacağını aktaran Yurdagül, Süper Lig'deki 16 takımın tamamının katılım göstermesini beklediklerini dile getirdi.

Takımlara lige katılıp katılmayacaklarına dair form göndereceklerini anlatan Yurdagül, kulüpleri bu konuda zorlayamayacaklarını kaydetti.

Sporcu sağlığı açısından risk almak istemeyen kulüpler olabileceğini vurgulayan Yurdagül, "Tekerlekli sandalye basketbolda Avrupa'nın en büyük ligini yönetiyoruz. Tüm önlemlerimizi alarak liglere başlayacağız. Alt ligler kademeli olarak başlayacak." ifadelerini kullandı.

"Tüm takımlar aynı otelde konaklayacak"

Önder Yurdagül, hazırlanan lig organizasyonunda salgına yönelik ciddi önlemler alındığını aktararak, şöyle konuştu:

"Ligleri fanus sisteminde oynatacağız. Takımları tek bir merkez ilde toplayacağız. Tüm takımlar aynı otelde kalacak. Otel giriş çıkışında ve spor salonuna giriş çıkışta mutlaka ateş ölçümleri olacak. Sporcuların salonda duş almaları yasak. Müsabakalara seyirci almayacağız. Tüm sistemi sporcularımızın sağlığını göz önünde bulundurarak oluşturacağız. Tüm sporcularımız iki gün öncesinde PCR testlerini yaptırıp, sonuçlarını federasyonumuza sunacak. Turnuva dönemlerinde riskli gördüğümüz durumlarda tarama kitleri ya da PCR testleriyle sporcuların durumlarını kontrol edeceğiz. Sporcular, kaldıkları otelde odaları dışında çok fazla zaman geçirmeyecek. Mutlaka maske kullanımına özen gösterecekler. Tek spor salonu kullanacağız. Maçlar arasındaki 2 saatlik arada salonun dezenfekte edilmesi gibi önlemlerimiz olacak."

Yurdagül ayrıca, Tokyo Paralimpik Oyunları'na kota alan Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nın hazırlıklarına Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen kampla başladığını da sözlerine ekledi.

Bedensel Engelliler, Tekerlekli Sandalye, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika: Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligleri salgın tedbirleri altında başlayacak - Son Dakika Spor


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