Son dakika... TEKİRDAĞ Çorlu'da uyuşturucu operasyonu 17 gözaltı - Son Dakika

Çorlu'da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin uyuşturucu satıcıları ve kullananlara yönelik düzenlediği operasyonda, uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 17 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapan ve kullanan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen şüpheliler ve metruk binalarda yapılan aramalarda satışa hazır fişeklenmiş halde 50 gram kokain, 30gram eroin, 30 gram bonzai ele geçirildi, 17 şüpheli gözaltına alındı.

Polisin şüpheliler üzerinde yaptığı ve uyuşturucuların bulunduğu anlar, kameralar tarafından da kayıt altına alındı. Gözaltındaki 17 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.