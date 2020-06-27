Son dakika... TEKİRDAĞ Cumhurbaşkanı Erdoğan video konseransla, Marmara Derin Deniz Deşarjı Tüneli'nin törenine...
Son dakika gelişmesine göre TEKİRDAĞ Cumhurbaşkanı Erdoğan video konseransla, Marmara Derin Deniz Deşarjı Tüneli'nin törenine katıldı.
TEKİRDAĞ Cumhurbaşkanı Erdoğan video konseransla, Marmara Derin Deniz Deşarjı Tüneli'nin törenine katıldı
Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 16:29 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... TEKİRDAĞ Cumhurbaşkanı Erdoğan video konseransla, Marmara Derin Deniz Deşarjı Tüneli'nin törenine... - Son Dakika
Son Dakika 22:07 Son Dakika: ÖSYM, YKS'de sorulan 4 soruyu sosyal medyaya sızdıran kişi hakkında soruşturma başlattı 21:32 Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı 21:17 Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı 18:03 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, Türkiye'yi bekleyen muhtemel koronavirüs senaryosunu paylaştı 16:51 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti 16:49 Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı 16:39 İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu 16:03 Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi 15:46 Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu 14:26 Fenerbahçe'den ayrılan Kruse, Stuttgart paylaşımıyla kafaları karıştırdı: Şaka yaptım 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 12:47 Fatih, Karadeniz'de gerçekleştireceği sondaj çalışmaları için hareket etti 11:59 ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu 09:30 Fıkra gibi mahalle! Ordu'nun Yazlık Mahallesi'nde herkesin soyadı Sarı