Son dakika haber! Tekirdağ'da 12 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Tekirdağ'da 12 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

16.10.2022 12:33

Son dakika haberler: Tekirdağ'da 12 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı Tekirdağ'da yurt dışına kaçmaya çalışan 12 kaçak göçmen yakalanırken, göçmenlerin yurt dışına çıkmalarını sağlamaya çalışan iki organizatör tutuklandı.

Tekirdağ'da 12 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da yurt dışına kaçmaya çalışan 12 kaçak göçmen yakalanırken, göçmenlerin yurt dışına çıkmalarını sağlamaya çalışan iki organizatör tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalarda durdurulan bir araçta, ülkeye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 12 Bangladeş uyruklu düzensiz göçmen şahıs ile bu şahısların yurt dışına çıkmalarına aracılık ettiği tespit edilen 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Haklarında göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan yasal işlem yapılan şüpheli 2 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Göçmen, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Tekirdağ'da 12 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Tekirdağ'da 12 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı - Son Dakika
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