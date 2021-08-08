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Son Dakika | Tekirdağ'da 3 kişin öldüğü feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika | Tekirdağ'da 3 kişin öldüğü feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

08.08.2021 18:04

Son dakika 3. sayfa haberi: Tekirdağ'da 3 kişin öldüğü feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen feci kazada 3 kişi hayatını kaybederken, kaza anına ilişkin görüntüleri ortaya çıktı.

Tekirdağ'da 3 kişin öldüğü feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen feci kazada 3 kişi hayatını kaybederken, kaza anına ilişkin görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, sabah saatlerinde Tekirdağ'ın Malkara ilçesi Yeni Sanayi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sürücü N.S., idaresindeki 34 COB 352 plakalı araç, henüz bilinmeyen bir nedenle istinat duvarına çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye kısa sürede acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü N.S., S.S., Z.M.S. ağır yaralanırken, E.T.S. ise olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye sevk edilen S.S. ve Z.M.S. de yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan sürücü N.S. ise Malkara Devlet Hastanesinden Tekirdağ Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza anı kamerada

Bölgeye gelen polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kaza anı ise kameralara yansıdı. Güvenlik kameraları na yansıyan görüntülerde hızlı bir şekilde seyir halinde olan araç, emniyet şeridini de aşarak korkunç bir şekilde yolun kenarındaki duvara çarpıyor.

Son Dakika | Tekirdağ'da 3 kişin öldüğü feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Tekirdağ, Malkara, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Tekirdağ'da 3 kişin öldüğü feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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