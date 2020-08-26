Tekirdağ'da 44 keçisini dolandırıcılara kaptırdı, Jandarma yardımına koştu

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı İlçesinde, 44 adet keçisini internetten satışa çıkarmasının ardından dolandırılan G.Z.?nin imdadına Jandarma ekipleri koştu. Olayın ardından operasyon başlatan ekipler, 3 ilde 4 kez el değiştiren 44 keçinin tamamını bulup sahibine teslim ederken, şüphelileri de yakaladı.

Kapaklı ilçesinde ikamet eden G.Z., kendisine ait 44 adet keçisini internetten satışa çıkardı. İnternetten talip çıkınca G.Z., keçileri için satış işlemi gerçekleştirildi. Keçileri satın alanlar tatil günü olması sebebiyle parayı EFT yapmış gibi gösterip, G.Z.?yi bu sahte EFT'nin ekran görüntüsüyle kandırdı. G.Z., parayı Pazartesi günü hesabında göremeyince şüphelilerin cep telefonunu aradı. Numaranın iptal olduğunu gören ve kandırıldığını anlayan G.Z., Jandarma ekiplerine başvurdu.

GENİŞ ÇAPLI ARAMA BAŞLATILDI

Dolandırıcılık olayının ardından Tekirdağ il Jandarma Komutanlığı KOM Şubeye bağlı sivil ekipler şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan geniş çaplı araştırmalarda, ilk etapta 44 adet keçiyi Edirne'nin Keşan ve İpsala ilçelerine götüren kamyonun plakası tespit edildi ve kamyon şoförü A.Ö. isimli şahıs yakalandı. JANDARMA İL İL İZ SÜRDÜ

Kamyon şoförü A.Ö.?nün sorgulanması sonucunda keçilerin satıldığı İpsala ilçesindeki H.İ.Ç isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahsın sorgulanmasında H.İ.Ç.?nin keçileri E.K. ve M.K. isimli şahıslara sattığı belirlendi. Son iki şahsında yakalanması üzerine 44 keçiden 17'si bulundu. E.K. ve M.K. isimli şahıslarında sorgulamalarında geriye kalan 27 keçiyi Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine sattıkları tespit edildi. Jandarma ekiplerince yapılan çalışmaların devamında, Gelibolu'daki şahıs da yakalanarak 27 adet keçi daha bulundu. Tüm keçiler sahibine teslim edilirken, şüphelilerle ilgili soruşturma başlatıldı.