Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, Şarköy'de yapılan operasyonda 55 kilogram kıyılmış tütün, 80 bin 10 adet doldurulmuş makaron,24 paket nargile tütünü ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak tütün ve tütün mamullerinin ticaretine savaş açtı. Tütün mamullerinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda Şarköy ilçesinde doldurulmuş Makaron sattığı tespit edilen 7 iş yerinde arama yapıldı. Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan aramada suç unsuru tespit edilen 4 iş yerindeki aramalarda 55 kilogram kıyılmış tütün, 80 bin 10 adet doldurulmuş makaron,24 paket nargile tütünü ele geçirildi. Kaçak tütün mamulleri olayına ilişkin 4 şüpheli hakkında 5607 SKM 4733 SKM suçlarından adli/idari işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ