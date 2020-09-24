Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ahmetpaşa Mahallesinde hasat edilen bir ayçiçeği tarlasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçradı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen orman işletme müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında yaklaşık 50 ağaç zarar gördü.