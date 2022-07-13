TEKİRDAĞ'DA AİLELER ARASINDA TAŞLI-SOPALI KAVGA; 10 YARALI, 10 GÖZALTI - Son Dakika
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TEKİRDAĞ'DA AİLELER ARASINDA TAŞLI-SOPALI KAVGA; 10 YARALI, 10 GÖZALTI

13.07.2022 01:07
TEKİRDAĞ'DA AİLELER ARASINDA TAŞLI-SOPALI KAVGA; 10 YARALI, 10 GÖZALTI

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde çocuklar arasında çıkan tartışmaya ailelerin de karışmasıyla çıkan taşlı-sopalı kavgada 10 kişi yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde çocuklar arasında çıkan tartışmaya ailelerin de karışmasıyla çıkan taşlı-sopalı kavgada 10 kişi yaralandı. Polisin havaya uyarı ateşi açarak sonlandırdığı kavgaya karıştığı belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.

Dün öğleden sonra Kapaklı'nın İnönü Mahallesi'nde çocuklar arasında çıkan kavga, araya girenler tarafından büyümeden önlendi. Ancak saat 21.00 sıralarında ikinci kez yaşanan tartışmaya çocukların aileleri de karışınca taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olay üzerine mahalleye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalede zor anlar yaşaması üzerine bölgeye takviye polis ve jandarma ekipleri de sevk edildi. Polisin havaya uyarı ateşi açtığı kavga güçlükle sonlandırıldı.

Kavgada yaralanan 10 kişi, Çerkezköy ilçesindeki hastanelerde tedavi altına alınırken, durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, aileler arasında olası yeni kavga yaşanmaması için mahallede sıkı güvenlik önlemi aldı. Olaya karıştığı belirlenen 10 kişi gözaltına alındı. kavga ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEKİRDAĞ'DA AİLELER ARASINDA TAŞLI-SOPALI KAVGA; 10 YARALI, 10 GÖZALTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEKİRDAĞ'DA AİLELER ARASINDA TAŞLI-SOPALI KAVGA; 10 YARALI, 10 GÖZALTI - Son Dakika
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