Son dakika! Tekirdağ'da amatör ligde oynanan maçta çıkan kavgaya polis müdahale etti - Son Dakika

Tekirdağ'da amatör ligde oynanan bir maçta taraftarlar, futbolcular ve yöneticiler arasında çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Bölgesel Amatör Lig'de 11. hafta mücadelesinde Kapaklıspor ile Çerkezköy 1911 Spor, Kapaklı Şehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ikici yarının başında Çerkezköy 1911 Spor taraftarları ve Kapaklıspor taraftarları arasında çıkan arbedeye polis müdahale etti.

Arbedede bir polis memuru hafif yaralanırken taraftarlardan 2 kişi gözaltına alındı.

İki takımın da galip gelemediği, 1-1 biten maç sonunda, saha içerisinde iki takımın yöneticileri ve futbolcuları arasındaki sözlü tartışma da kavgaya dönüştü.

Çevik Kuvvet ekiplerinin müdahalesinin ardından taraflar ayrıldı.