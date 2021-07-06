Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polis ekiplerince bir evde 82 şişe kaçak içki bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak alkol üretimi ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Çınarlı Mahallesi'nde bir evde yaptığı aramada 82 şişe kaçak içki ele geçirdi.
Evde bulunan bir kişi "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Tekirdağ'da bir evde 82 şişe kaçak içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika