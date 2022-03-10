Son dakika... Tekirdağ'da bir kişi teyzesini bıçakla öldürdü, yabancı uyruklu eniştesini ağır yaraladı - Son Dakika
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Son dakika... Tekirdağ'da bir kişi teyzesini bıçakla öldürdü, yabancı uyruklu eniştesini ağır yaraladı

10.03.2022 15:31
Son dakika... Tekirdağ'da bir kişi teyzesini bıçakla öldürdü, yabancı uyruklu eniştesini ağır yaraladı

Son dakika gelişmesine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yeğeni tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi, yabancı uyruklu eşi ağır yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yeğeni tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi, yabancı uyruklu eşi ağır yaralandı.

F.Ç. ile Muhittin Mahallesi Şehit Arman Galata Sokak'taki evine gittiği teyzesi Adviye Özgür (73) arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında F.Ç, teyzesini ve yabancı uyruklu eniştesi A.A'yı bıçakla ağır yaraladıktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Özgür'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.A'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Çorlu Emniyet Müdürü Murat Tabak, olay yerine gelerek bilgi aldı.

Şüpheli F.Ç'nin yakalanmasına çalışılıyor.

Adviye Özgür'ün Almanya'da yaşadığı, tatil için Çorlu'daki evine geldiği öğrenildi.

Son dakika... Tekirdağ'da bir kişi teyzesini bıçakla öldürdü, yabancı uyruklu eniştesini ağır yaraladı

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Tekirdağ, Şehit, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Tekirdağ'da bir kişi teyzesini bıçakla öldürdü, yabancı uyruklu eniştesini ağır yaraladı - Son Dakika


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